Ourense, en alerta por Ingrid: La nieve bajará a 400 metros y amenaza con cuajar en el área metropolitana

El invierno mostrará desde esta madrugada del viernes su cara más cruda en la provincia de Ourense. La llegada de la borrasca Ingrid en las próximas horas provocará un cambio drástico de las condiciones meteorológicas, con un desplome generalizado de la cota de nieve que podría descender hasta los 400 metros durante la tarde-noche del viernes.

Esta bajada de temperaturas situará el manto blanco a las puertas de la ciudad de Ourense, en un episodio que se prevé intenso y que ha puesto a toda la geografía provincial bajo aviso. Todo apunta a que será la mayor nevada del invierno y una de las más importantes a nivel provincial de los últimos años.

Lo más excepcional de este frente será su impacto directo en zonas de baja altitud. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado el nivel de aviso amarillo para la zona climática del Miño de Ourense, que engloba a la ciudad y su área de influencia, con acumulaciones previstas de hasta 4 centímetros en 24 horas.

Esta previsión pone el foco en todo el perímetro del concello de Ourense y su área metropolitana, así como en puntos elevados del propio municipio como Palmés, Castro de Beiro o Montealegre, donde la probabilidad de nieve cuajada es alta, especialmente durante la tarde y noche del viernes, cuando se espera el momento más crítico del desplome térmico.

El oriente y el sur de la provincia se llevarán la peor parte del temporal. La Montaña de Ourense permanece bajo aviso naranja, al igual que la comarca de O Carballiño, con previsiones que superan los 20 centímetros de nieve. El episodio, calificado por los expertos como “muy duro”, combinará la nieve con rachas de viento superiores a los 80 km/h, dando lugar a ventiscas y reducción de la visibilidad en carretera.

Las previsiones de estos días

La tarde del jueves se presenta desapacible, con lluvias y un aumento progresivo del viento. La cota de nieve comenzará relativamente alta, aunque descenderá al final del día hasta los 600–700 metros.

Durante la madrugada y la mañana del viernes, la cota se situará en torno a los 600 metros. En las zonas de montaña comenzarán acumulaciones importantes en Manzaneda y Trevinca, con aviso naranja activo, mientras que en la ciudad y el área metropolitana se esperan lluvias muy frías y viento, con posibles copos por encima de los 500 metros a partir del mediodía.

A lo largo de la tarde y la noche del viernes se producirá un desplome generalizado de la cota, que bajará hasta los 400 metros o incluso por debajo. En el área metropolitana y la zona del Miño, AEMET mantiene el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 4 cm, mientras que en el resto de la provincia se prevé nieve en cotas bajas de O Carballiño, Celanova y el sur provincial, con aviso naranja, además de toda la montaña del oriente de Ourense.

La mañana del sábado estará marcada por la continuidad de la borrasca, con ambiente muy frío y ventoso. La cota de nieve se mantendrá alrededor de los 600 metros, con nevadas persistentes en montaña y zonas medias. Ya por la tarde, las precipitaciones continuarán, aunque la cota ascenderá progresivamente hasta los 800 metros.

Avisos oficiales vigentes durante todo el viernes

Se mantiene el aviso naranja en la montaña de Ourense por acumulaciones superiores a 20 cm, en el noroeste de Ourense y O Carballiño por acumulaciones superiores a 5 cm por encima de los 400 metros, y en el sur de la provincia por registros similares. Además, continúa activo el aviso amarillo en el resto de la provincia, incluyendo la zona del Miño y Valdeorras, con acumulaciones de hasta 4 cm y una cota de nieve en torno a los 400 metros.

Dispositivo especial: 22 quitanieves y 4.000 toneladas de sal

Ante esta situación adversa, la Subdelegación del Gobierno en Ourense ha activado la Fase de Alerta del Plan Invernal de Carreteras en la red estatal, que se mantendrá previsiblemente hasta la medianoche del sábado.

Para garantizar la vialidad, el Ministerio de Transportes ha movilizado un dispositivo formado por 22 máquinas quitanieves, un acopio de 4.424 toneladas de sal y más de 110.000 litros de salmuera.

El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, ha señalado los puertos de A Gudiña y A Canda (A-52) como puntos críticos donde se esperan cantidades de nieve importantes. Desde la Subdelegación se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de viajar, hacerlo con cadenas o neumáticos de invierno, el depósito lleno y siguiendo en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil.

El episodio comenzará esta noche de jueves y alcanzará su máximo de intensidad durante la tarde del viernes, con la cota situada entre 400 y 500 metros. De cara al sábado, aunque continuarán las precipitaciones y el aviso naranja en la montaña, la cota irá subiendo hasta los 800 metros, transformando la nieve en lluvia en las zonas más próximas a la ciudad.

La situación será especialmente complicada en el este de la provincia, donde AEMET y MeteoGalicia mantienen activo el aviso naranja (riesgo importante) en la montaña de Ourense, con acumulaciones superiores a 20 centímetros en solo 24 horas.