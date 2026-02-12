Suspendida la circulación ferroviaria entre Ourense y Monforte por una avería en la vía

La circulación ferroviaria entre Os Peares y Santo Estevo do Sil ha sido interrumpida debido a una avería en la vía, según ha informado Adif. Adif ha explicado que esta incidencia afecta a las circulaciones entre Monforte de Lemos y Ourense y ha destacado que se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad.

Según explica El Progreso de Lugo, hasta ahora se han visto afectados por esta incidencia los pasajeros de cuatro trenes, a los que Renfe transportó a sus destinos por carretera en autobús.

La operadora tuvo constancia del problema alrededor de las 13.40 horas. Entonces, el Media Distancia que cubría el trayecto desde Ourense hacia Lugo tuvo que regresar a la ciudad de As Burgas. Por su parte, el Media Distancia con salida prevista a las 14.41 horas para hacer el mismo trayecto a la inversa ya no arrancó desde la capital lucense.

A mayores se han visto afectados el Alvia entre Madrid y Lugo y el Regional Express de Vigo a Ponferrada. Desde Renfe matizaron que no saben cuándo podrán circular de nuevo los trenes y desde Adif tampoco concretaron cuánto tardarán en resolver la incidencia. Los usuarios viajarán mientras tanto en bus.