406 actuaciones en Galicia
El temporal con alerta amarilla por viento deja 19 incidencias en la provincia de Ourense
406 actuaciones en Galicia
La provincia de Ourense registró 19 incidencias durante el temporal que afectó a Galicia entre las 11:00 horas del martes y las 06:00 horas de este miércoles. El episodio meteorológico adverso obligó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias a gestionar un total de 406 incidencias y atender 2.122 llamadas en toda la comunidad.
Ourense fue la provincia gallega con menor número de actuaciones. A Coruña concentró la mayor parte, con 192 incidencias, seguida de Pontevedra, con 142; Lugo, con 52; y finalmente Ourense, con 19.
En el conjunto de Galicia, buena parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con problemas de circulación provocados por árboles y ramas caídas, con 188 casos. También se contabilizaron 59 actuaciones para prevenir riesgos y 34 avisos por carteles o señales derribados.
A estas incidencias se sumaron 30 alertas relacionadas con restos de accidentes u objetos en las carreteras y otros 22 avisos por cables eléctricos o telefónicos caídos.
Durante el martes permanecieron activas diferentes alertas meteorológicas en Galicia. El aviso naranja costero afectó inicialmente al litoral oeste de A Coruña y posteriormente se extendió al suroeste de esta provincia y a toda la costa de Pontevedra. También hubo alerta naranja por lluvias en zonas de A Coruña y avisos amarillos por precipitaciones en diferentes puntos de Galicia.
Este miércoles, una vez pasado el episodio más adverso, todas las alertas meteorológicas han quedado desactivadas.
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