El temporal con alerta amarilla por viento deja 19 incidencias en la provincia de Ourense

La provincia de Ourense registró 19 incidencias durante el temporal que afectó a Galicia entre las 11:00 horas del martes y las 06:00 horas de este miércoles. El episodio meteorológico adverso obligó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias a gestionar un total de 406 incidencias y atender 2.122 llamadas en toda la comunidad.

Ourense fue la provincia gallega con menor número de actuaciones. A Coruña concentró la mayor parte, con 192 incidencias, seguida de Pontevedra, con 142; Lugo, con 52; y finalmente Ourense, con 19.

En el conjunto de Galicia, buena parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con problemas de circulación provocados por árboles y ramas caídas, con 188 casos. También se contabilizaron 59 actuaciones para prevenir riesgos y 34 avisos por carteles o señales derribados.

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A estas incidencias se sumaron 30 alertas relacionadas con restos de accidentes u objetos en las carreteras y otros 22 avisos por cables eléctricos o telefónicos caídos.

Durante el martes permanecieron activas diferentes alertas meteorológicas en Galicia. El aviso naranja costero afectó inicialmente al litoral oeste de A Coruña y posteriormente se extendió al suroeste de esta provincia y a toda la costa de Pontevedra. También hubo alerta naranja por lluvias en zonas de A Coruña y avisos amarillos por precipitaciones en diferentes puntos de Galicia.

Este miércoles, una vez pasado el episodio más adverso, todas las alertas meteorológicas han quedado desactivadas.