Termas de Ourense de noche: Horarios y precios de Outariz y Prexigueiro en verano

A 40 grados a la sombra, meterse en agua termal puede parecer un plan poco apetecible. Pero cuando cae el sol y las temperaturas comienzan a bajar, las termas de Ourense cambian de escenario y se convierten en una alternativa de ocio especialmente atractiva para las noches de verano. El agua caliente, el ambiente al aire libre y la menor temperatura exterior hacen que la experiencia sea muy diferente a la de acudir durante las horas centrales del día.

Entre las opciones para alargar el baño hasta la noche destacan las Termas de Outariz, en Ourense, y las Termas de Prexigueiro, en Ribadavia, dos instalaciones de inspiración japonesa que ofrecen circuitos termales al aire libre y horarios ampliados durante el verano.

Baños nocturnos en las termas de Ourense en verano

Por lo tanto, el verano modifica los horarios de algunas instalaciones termales para adaptarlos a la mayor demanda durante las últimas horas del día. Outariz y Prexigueiro cuentan con jornadas ampliadas los viernes y sábados, ofreciendo la posibilidad de prolongar la visita hasta la madrugada.

En Ourense, Outariz mantiene abiertos sus circuitos hasta la 02,00 horas los viernes y sábados durante el verano. La entrada tiene un precio de 6,95 euros y permite disfrutar de la instalación durante dos horas, incluido el tiempo destinado al vestuario.

En Ribadavia, Prexigueiro también apuesta por los horarios nocturnos durante el periodo estival. Entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, los viernes y sábados permanece abierto hasta la 1:00 de la madrugada.

De este modo, las dos instalaciones ofrecen sus horarios más amplios durante el fin de semana, aunque en ambos casos es necesario abandonar el recinto media hora antes de la hora oficial de cierre.

Termas de Outariz: horarios de noche y tarifas

Las Termas de Outariz ofrecen actualmente una entrada de 6,95 euros, que permite disfrutar de dos horas en la instalación, incluido el tiempo destinado al vestuario. El recinto no requiere reserva previa, aunque si se alcanza el aforo máximo se habilita una lista de espera. La edad mínima de acceso es de cinco años.

El horario publicado para 2026 es el siguiente:

Lunes: 10:00-00:00 horas

Martes: 15:00-23:00 horas (cerrado de forma habitual)

Miércoles: 10:00-00:00 horas

Jueves: 10:00-00:00 horas

Viernes: 10:00-02:00 horas

Sábado: 09:00-02:00 horas

Domingo: 09:00-00:00 horas

Hay que tener en cuenta que las instalaciones deben abandonarse media hora antes del cierre. Por tanto, aunque viernes y sábado el recinto permanece abierto hasta la 1:00, el acceso al circuito no se prolonga hasta esa hora.

La propuesta de Outariz está dividida en circuitos de inspiración japonesa y espacios pensados para la relajación. El circuito Zen, por ejemplo, apuesta por aguas tranquilas y una construcción basada en madera y piedras ovaladas.

Además, el complejo cuenta con cafetería y terraza exterior, una alternativa para completar la visita después del baño.

Para llegar también existe transporte público. La línea 5 permite acceder desde la ciudad hasta la zona de Outariz, mientras que el llamado tren de las termas ofrece igualmente conexión con las instalaciones.

Termas de Prexigueiro: relajación termal en Ribadavia

A unos kilómetros de Ribadavia se encuentran las Termas de Prexigueiro, otro de los grandes referentes del termalismo de la provincia. El complejo cuenta con cinco termas de agua caliente, un jacuzzi, un templarium y dos termas de agua fría, además de circuitos termales y tratamientos. La tarifa de entrada actual es de 6,95 euros, según la información publicada por el propio establecimiento.

Durante el verano, del 15 de julio al 15 de septiembre, el horario se amplía respecto al resto del año:

Lunes: Cerrado

Martes: 10:00-00:00 horas

Miércoles: 10:00-00:00 horas

Jueves: 10:00-00:00 horas

Viernes: 10:00-01:00 horas

Sábado: 10:00-01:00 horas

Domingo: 10:00-23:00 horas

Como ocurre en Outariz, es necesario abandonar las instalaciones media hora antes de la hora oficial de cierre.

El horario de verano convierte especialmente los viernes y sábados en una buena opción para quienes buscan un plan nocturno diferente. El entorno natural de Prexigueiro y la combinación de aguas calientes y frías hacen que la experiencia tenga un carácter diferente al de un simple baño.

Qué llevar para disfrutar de las aguas termales de noche

Para acudir a las termas por la noche conviene preparar una bolsa sencilla, pero hay algunos elementos que resultan especialmente útiles:

Bañador , imprescindible para acceder a los circuitos.

Chanclas , para desplazarse por las instalaciones con comodidad.

Toalla , aunque en Outariz existe servicio de alquiler, la propia instalación advierte de que no siempre puede garantizar su disponibilidad debido al volumen de usuarios.

Albornoz o ropa cómoda , especialmente si se va a permanecer fuera de las piscinas entre un baño y otro.

Botella de agua , para mantenerse hidratado durante la experiencia.

Una bolsa para la ropa mojada , especialmente útil si después se continúa con algún plan nocturno.

Algo de abrigo ligero, aunque las temperaturas sean altas durante el día, ya que la sensación térmica puede cambiar al salir del agua.

También conviene tener en cuenta que las aguas termales son calientes y el objetivo es relajarse, no permanecer durante largos periodos seguidos en las piscinas más calientes. En el caso de Outariz, la instalación recomienda respetar las indicaciones del circuito y sus normas de uso.