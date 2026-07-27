Cinco termas de Ourense con propiedades medicinales para cuidar cuerpo y mente: oasis de paz y aguas curativas

Ourense, la capital termal de Galicia, ofrece una experiencia única para revitalizar cuerpo y mente durante el verano. Combinar el turismo activo con el baño mineromedicinal es una forma perfecta de cuidarse mientras se explora la provincia.

Aunque pueden disfrutarse a lo largo de cualquier momento del día, muchos vecinos y visitantes prefieren acudir a estas pozas al atardecer, y alternar el baño termal caliente con un chapuzón en los refrescantes ríos gallegos. Este patrimonio hidrotermal convierte a Ourense en un refugio estival donde la tradición curativa se combina con el descanso.

La ruta comienza en el corazón de la capital con As Burgas, donde sus icónicos manantiales urbanos brotan a más de 60 °C; sus aguas bicarbonatadas y fluoradas destacan por sus beneficios para afecciones dermatológicas como la psoriasis o los eczemas, además de aliviar dolencias articulares.

Motor turístico: el agua de As Burgas siempre ha contado con valores saludables y beneficiosos para la piel.

Siguiendo el curso del río Miño se llega a Outariz y la Burga de Canedo, un entorno natural de inspiración japonesa cuyas aguas de débil mineralización, silicatadas y fluoradas, resultan ideales para combatir el estrés, la fatiga, la artritis y la tensión muscular acumulada.

Enclave termal: la Burga de Canedo y Outariz son las zonas termales más populares de la ciudad.

Continuando la ruta hacia la comarca de O Ribeiro, las Termas de Prexigueiro ofrecen un circuito integrado en un frondoso bosque gallego. La particularidad de sus aguas sulfurosas y sódicas reside en su alto poder para la regeneración cutánea y el cuidado de las vías respiratorias

Entorno excepcional: las termas de Prexigueiro (Ribadavia) destacan por su estilo único.

Si se busca una experiencia más conectada con el interior, en pleno Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés se encuentran el balneario y los Baños de Río Caldo, en Lobios. Allí, las aguas hipertermales bicarbonatadas y cloruradas son perfectas para la recuperación física, el alivio de dolores de espalda y el tratamiento de dolencias crónicas del aparato locomotor.

Ideal para el descanso: Lobios, con Rio Caldo y su balneario (en la imagen) es perfecto para desconectar.

Por último, en los balnearios de Laias y Arnoia, también en el Ribeiro, las aguas bicarbonatadas, sódicas y alcalinas ofrecen una aplicación más enfocada al bienestar digestivo, la rehabilitación metabólica y el mejor descanso, en unas instalaciones turísticas de referencia en Galicia.