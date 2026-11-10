TerNadal 2026: cómo reservar una estancia en un balneario de Ourense para pasar la Navidad acompañado

Las personas que no quieran pasar solas las próximas Navidades tienen una alternativa en Ourense. La Diputación provincial ha puesto en marcha la segunda edición de TerNadal 2026, un programa que permite disfrutar de una estancia en uno de los siete balnearios participantes con alojamiento bonificado, pensión completa y actividades para combatir la soledad durante las fiestas.

La iniciativa está dirigida a personas que quieran disfrutar de compañía durante unas fechas especialmente señaladas y ofrece estancias de un mínimo de tres días y un máximo de 20. El programa cuenta con un presupuesto de 38.000 euros y permitirá realizar reservas hasta el próximo 23 de diciembre, siempre que los fondos disponibles no se agoten antes.

¿Cómo inscribirse en TerNadal 2026?

Las personas interesadas en participar en el programa pueden tramitar su reserva a través del portal web del área provincial de Termalismo de la Diputación de Ourense. El plazo permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 2026, aunque la disponibilidad dependerá del presupuesto del programa y de las plazas existentes en los balnearios participantes.

Además, existe la posibilidad de incorporar billetes de tren hasta Ourense a la reserva. En ese caso, el propio balneario se encargará del traslado posterior del usuario hasta sus instalaciones, cuyo coste se sumará al precio del billete.

¿Cuánto dinero subvenciona la Diputación?

Una de las principales ventajas de TerNadal 2026 es la bonificación económica que reciben los participantes. La Diputación de Ourense subvencionará hasta 75 euros por día a las personas residentes en la provincia. En el caso de quienes vivan en otras provincias, la aportación será de hasta 25 euros diarios.

Las estancias se contratarán en régimen de pensión completa, por lo que los participantes tendrán incluido el alojamiento y las comidas durante los días contratados.

¿Qué incluye la estancia en los balnearios?

El programa TerNadal ofrece mucho más que alojamiento. Las personas participantes podrán disfrutar de:

Alojamiento bonificado en uno de los siete balnearios adheridos.

Régimen de pensión completa.

Acceso al circuito termal.

Dos tratamientos termales.

Actividades de animación sociocultural.

Estancias de entre tres y 20 días.

Además, como novedad en esta edición, los balnearios ofrecerán menús especiales los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, para que los participantes puedan celebrar las principales fechas navideñas acompañados.

¿Quién puede participar en TerNadal 2026?

El programa está pensado para personas que no quieran pasar solas las fiestas navideñas y busquen una alternativa para disfrutar de estos días en compañía, con actividades de socialización y servicios termales.

Para participar es imprescindible no padecer ninguna enfermedad ni contraindicación médica que impida la convivencia o el uso de las instalaciones y zonas termales.

Siete balnearios participan en el programa

La segunda edición de TerNadal contará con siete establecimientos termales de la provincia de Ourense. Según explicó el presidente de la Diputación, Luis Menor, el programa también pretende mantener abiertos los balnearios durante una época del año en la que suelen registrar una menor actividad y algunos de ellos se ven obligados a cerrar.

La primera edición de TerNadal recibió más de 500 solicitudes y contabilizó 1.920 pernoctaciones. Unos datos que, según Menor, reflejan el interés por una iniciativa que busca combatir la soledad y ofrecer compañía durante unas fechas especialmente sensibles.

La Diputación destina este año 38.000 euros al programa, con el objetivo de facilitar que más personas puedan disfrutar de las Navidades acompañadas y aprovechar la oferta termal de Ourense.