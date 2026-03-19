Tres terremotos, uno de ellos de nivel naranja, sacuden el suelo de Ourense en 72 horas

Uno de ellos fue en la comarca de Terra de Celanova

La actividad sísmica en la provincia de Ourense ha mantenido en alerta a los expertos durante los últimos días. Según los registros oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han contabilizado tres terremotos consecutivos entre el 17 y el 19 de marzo.

El sismo de Avión, el más intenso de la serie

El evento más significativo tuvo lugar el pasado 17 de marzo a las 18:55 horas. Con epicentro al este del municipio de Avión, el temblor alcanzó una magnitud de 2.4 mbLg. Aunque la magnitud pueda parecer moderada, el IGN lo ha catalogado con una intensidad de nivel II (marcado en naranja en los registros).

Este sismo se produjo a una profundidad de 11 kilómetros, lo que facilitó que la energía liberada llegara a la superficie con la fuerza suficiente para ser percibida por los vecinos.

Mapa de los terremotos

Una secuencia de tres días

Tras el susto inicial en Avión, la tierra no ha dejado de temblar en la provincia. El 18 de marzo (22:47 h), se registró un segundo temblor al sur de San Amaro con una magnitud de 2.0 mbLg. Ya el 19 de marzo (00:59 h) se produjo el último evento de esta serie se localizó al noroeste de Celanova, con una magnitud de 1.7 mbLg y a una profundidad de 12 kilómetros.