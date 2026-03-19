INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Tres terremotos, uno de ellos de nivel naranja, sacuden el suelo de Ourense en 72 horas
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
La actividad sísmica en la provincia de Ourense ha mantenido en alerta a los expertos durante los últimos días. Según los registros oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han contabilizado tres terremotos consecutivos entre el 17 y el 19 de marzo.
El evento más significativo tuvo lugar el pasado 17 de marzo a las 18:55 horas. Con epicentro al este del municipio de Avión, el temblor alcanzó una magnitud de 2.4 mbLg. Aunque la magnitud pueda parecer moderada, el IGN lo ha catalogado con una intensidad de nivel II (marcado en naranja en los registros).
Este sismo se produjo a una profundidad de 11 kilómetros, lo que facilitó que la energía liberada llegara a la superficie con la fuerza suficiente para ser percibida por los vecinos.
Tras el susto inicial en Avión, la tierra no ha dejado de temblar en la provincia. El 18 de marzo (22:47 h), se registró un segundo temblor al sur de San Amaro con una magnitud de 2.0 mbLg. Ya el 19 de marzo (00:59 h) se produjo el último evento de esta serie se localizó al noroeste de Celanova, con una magnitud de 1.7 mbLg y a una profundidad de 12 kilómetros.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Tres terremotos, uno de ellos de nivel naranja, sacuden el suelo de Ourense en 72 horas
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Jueves, 19 de marzo
PATRIMONIO RELIGIOSO
La Iglesia en Ourense, entre robos de cobre, ritos satánicos y tráfico de arte
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 19 de marzo
Lo último
CASI 20.000€ DE INDEMNIZACIÓN
Un año sin carné por atropellar a una menor en un paso de peatones en Verín