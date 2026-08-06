El tiempo del día del eclipse ya puede consultarse por municipios

MeteoGalicia ha habilitado un apartado específico en su página web para consultar la previsión meteorológica de cada ayuntamiento durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto. La herramienta incluye un mapa que diferencia los municipios donde el fenómeno será total de aquellos en los que solo podrá contemplarse parcialmente.

La visibilidad dependerá del estado del cielo. Al seleccionar un municipio, los usuarios podrán acceder al pronóstico para la mañana, la tarde y la noche. El espacio incorpora enlaces a las cámaras web repartidas por Galicia y a las imágenes del satélite, que permitirán comprobar la nubosidad en tiempo real.

Esta información se sumará a los datos del servicio meteorológico autonómico, como los avisos, el índice ultravioleta, el radar o el riesgo de incendios. La presencia de montes, edificios u otros obstáculos hacia el oeste puede condicionar la observación, por lo que se recomienda escoger un lugar con el horizonte despejado.

Medio Ambiente ha publicado dos decálogos para quienes sigan el eclipse desde espacios naturales. Bajo el lema “Cos pés na terra e os ollos no ceo”, pide utilizar caminos y accesos autorizados, respetar la fauna y la vegetación, evitar zonas peligrosas, reducir el ruido y no utilizar drones sin permiso.

Además, la campaña “Eclipse sen pegada” aconseja reducir los residuos, recoger envases, alimentos y microbasura y emplear los contenedores. Las gafas desechables deberán depositarse en la fracción resto.