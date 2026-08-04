La estadística sugiere que no habrá nubes el día del eclipse

El Gobierno, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), emitirá una predicción meteorológica especial para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. “Estadísticamente es un día apropiado para que no haya nubes, pero a partir del viernes la Agencia Estatal de Meteorología va a lanzar un boletín diario con la precisión del tiempo y de humedad y de riesgos para incendios”, señaló el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, Juan Cruz Cigudosa.

Sobre cuándo se sabrá con certeza si estará nublado o despejado en el momento del eclipse, que será al atardecer, Cigudosa destacó que “pocas horas antes o el día antes”. “Las actividades humanas que más dependen del tiempo son, por ejemplo, las careras de Fórmula 1, que tienen extraordinarios profesionales que se dedican a prever qué tiempo va a haber y casi nunca aciertan”, bromeó el secretario de Estado.

Por ello, instó a “ser conscientes de las limitaciones tecnológicas”. “Recomiendo que cada uno utilice la página de la Aemet para ver la previsión”, puntualizó. No obstante, el número 2 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades advirtió de que “si hay nubes no quiere decir que no se va a sentir el eclipse”. Así, explicó que, si está nublado, “se verá comprometida la visión del Sol, la nitidez de la corona, pero de noche se va a hacer igual”. “Cuando hay nubes también se hace de noche y la sensación de que se hace de noche será la misma”, afirmó.

La Aemet reforzará sus predicciones meteorológicas de cara al eclipse total de Sol que será visible desde España el próximo 12 de agosto y, a partir del viernes 7, emitirá un boletín de predicción meteorológica especial con actualizaciones diarias hasta el evento.

Tiempo general para España

En el boletín se incluirá un pronóstico del tiempo general para España y se hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que puedan tener lugar. También se añadirá la predicción de temperaturas máximas y del índice de peligro de incendios. El boletín estará disponible en portada de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y se difundirá en sus redes sociales oficiales y a los medios de comunicación.

Uno de los parámetros que mayor interés suscitan de cara a la observación del eclipse es la presencia de nubosidad en los cielos. En mayo se publicó un estudio sobre la probabilidad de que los cielos estén despejados en España el 12 de agosto a partir de conjuntos de datos basados en observaciones y el uso de modelos matemáticos, todo ello calibrado con información procedentes de satélites. A partir de cinco días antes del evento ya es posible realizar una predicción de la nubosidad con ciertas garantías y por ello también se incluirá la predicción de la nubosidad, parámetro clave a la hora de observar el eclipse. Este pronóstico también podrá consultarse en la web “www.trioeclipses.es” desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Greenpeace pide usar transporte público y evitar hacer hogueras Greenpeace hizo un llamamiento a viajar en transporte público para ver el eclipse del 12 de agosto o, en caso de no ser posible, compartir coche. Además, aconsejó no hacer fuego ni usar elementos que puedan provocar chispas. Estas son algunas de las recomendaciones que emitió la ONG ecologista en un decálogo difundido para disfrutar de este fenómeno “cuidando del entorno”. Así, la lista remitida por la organización también incluye respetar senderos y zonas protegidas, además de la fauna y la vegetación; evitar envases de un solo uso; y no dejarse las bolsas para recoger la basura. “No olvides bolsas para llevarte la basura, separa correctamente tus residuos y deposítalos en los contenedores adecuados”, incidió. Por otra parte, también aconsejó llevar agua, a ser posible del grifo, para evitar más plástico, en garrafas rellenables; evitar el uso de generadores eléctricos de combustión; intentar minimizar la contaminación lumínica para no asustar a los animales de la zona y para facilitar la observación astronómica de las demás personas y tratar de comprar en comercio local. “El eclipse es una celebración colectiva de la naturaleza y de la ciencia, pero debemos asegurarnos de que no supone un riesgo ni para quienes lo disfruten ni para el medioambiente. Estamos en un escenario de crisis climática y hay que maximizar la prevención para evitar desastres como los que estamos viendo este verano”, señaló el portavoz de Greenpeace, José Luis García