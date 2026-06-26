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¿Sabe usted que la toma de posesión de la rectora de la UVigo tuvo apoyos… pero también una ausencia muy comentada?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el plantón de Jácome

La Región
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Publicado: 26 jun 2026 - 15:02 Actualizado: 26 jun 2026 - 15:31
La toma de posesión
La toma de posesión

¿Sabe usted que hubo una sonada ausencia en la toma de posesión de Carmen García Mateo? ¿Que a la nueva rectora de la Universidade de Vigo la acompañaron los regidores de Pontevedra y Vigo… pero no el de Ourense? ¿Que el alcaldiño prefería dedicar ese tiempo para anunciar nuevos saraos en el Campo da Feira? ¿Que igual estaba algo nervioso, porque al juzgado igual sí tiene que acabar acudiendo?

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