¿Sabe usted que la toma de posesión de la rectora de la UVigo tuvo apoyos… pero también una ausencia muy comentada?

¿Sabe usted que hubo una sonada ausencia en la toma de posesión de Carmen García Mateo? ¿Que a la nueva rectora de la Universidade de Vigo la acompañaron los regidores de Pontevedra y Vigo… pero no el de Ourense? ¿Que el alcaldiño prefería dedicar ese tiempo para anunciar nuevos saraos en el Campo da Feira? ¿Que igual estaba algo nervioso, porque al juzgado igual sí tiene que acabar acudiendo?

Relacionado El Supremo inadmite el recurso del Concello de Ourense contra la anulación del cese del interventor municipal