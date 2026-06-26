El Supremo inadmite el recurso del Concello de Ourense contra la anulación del cese del interventor municipal

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Concello de Ourense contra la sentencia que anuló el cese del interventor municipal. El alto tribunal no entra a valorar el fondo del asunto, sino que considera que el caso “carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, requisito necesario para admitir este tipo de recursos.

El procedimiento está relacionado con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que analizó la potestad de la Administración local para cesar al interventor general del Concello.

Según explica el Tribunal Supremo, la falta de interés casacional se debe al carácter específico del litigio, que gira en torno a “aspectos fácticos y circunstanciados”, vinculados a la evaluación concreta del desempeño profesional.

El Concello recurrirá ante el Constitucional

Tras la decisión del Supremo, el Concello de Ourense ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de continuar la defensa de su actuación en este procedimiento.

La inadmisión del recurso no supone una revisión del contenido de la sentencia del TSXG, sino que responde exclusivamente a criterios procesales relacionados con la admisión del recurso de casación.