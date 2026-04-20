Tormentas de granizo activan una alerta amarilla en la provincia de Ourense este martes

La AEMET ha activado una alerta de nivel amarillo para este martes 21 de abril en el noroeste de la provincia de Ourense, afectando a zonas como O Carballiño y Boborás. El aviso permanecerá activo durante casi la totalidad de la segunda parte del día, desde las 15:00 hasta las 23:59 horas.

Según el organismo meteorológico, se esperan tormentas que podrían llegar acompañadas de granizo, rachas de viento muy fuertes y chubascos localmente intensos. Aunque el peligro se califica como bajo, se recomienda precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre durante la tarde y noche del martes.

Esta nueva alerta llega después de un final de semana de altas temperaturas en la provincia, colándose entre las ubicaciones con más calor de toda España.