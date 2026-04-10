Ourense marca la máxima de toda España a unas horas del desplome "extraordinario" de temperaturas

Ourense ha vuelto a situarse este viernes en el epicentro del calor en España al registrar la temperatura más alta del país en plena jornada primaveral. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la capital alcanzó los 32,0 grados a las 17:30 horas, (32,2 según la estación de Meteogalicia), dejando un empate técnico con los 32,2 de Ribadavia a las 17:40 horas. Ambas lideran un ranking de máximas que refleja un episodio térmico inusual para estas fechas.

Tras Ourense y Ribadavia, otras localidades también rozaron o superaron los 31 grados. Es el caso de Orozko (Bizkaia), que llegó a los 31,8 °C. Además, El Ejido (Almería) marcó 31,7 °C. y, por último, Villanueva del Arzobispo (Jaén), que marcó 31,3 °C, remata el top-5.

El sábado, inusual descendo del mercurio

Sin embargo, este episodio de temperaturas casi veraniegas tiene las horas contadas. La propia AEMET ya ha advertido de un giro brusco en la situación meteorológica que se materializará en cuestión de horas. Para este sábado, los termómetros en Ourense podrían desplomarse hasta los 15 grados, lo que supone una caída de más de 15 °C en apenas un día.

El organismo meteorológico ha calificado este cambio como un “descenso térmico extraordinario”, una expresión poco habitual que subraya la intensidad del contraste.

Este tipo de oscilaciones térmicas tan acusadas no son frecuentes, aunque pueden darse en primavera debido a la mayor variabilidad atmosférica. En cualquier caso, el contraste vivido entre el viernes y el sábado deja una imagen poco habitual: del calor casi veraniego a un ambiente notablemente más fresco en apenas 24 horas.