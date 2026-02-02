La tractorada de Xinzo se plantea volver a la Subdelegación del Gobierno en Ourense: "No tenemos respuesta de nadie"

Ganaderos y agricultores barajan futuras protestas frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, después de cinco días concentrados en la A-52 a su paso por Xinzo de Limia.

"Como no tenemos respuesta de nadie, las dos opciones que se barajan son hacer un asentamiento personal en la puerta de la Subdelegación o arrancar con los tractores para Madrid", ha trasladado Miguel Gómez, uno de los portavoces de la tractorada.

Este lunes, los tractoristas mantienen el bloqueo de ambos sentidos de la autovía, sobre el kilómetro 190.500, desde que el pasado jueves movilizaron más de 100 tractores desde el polígono industrial de San Cibrao das Viñas --en donde permanecieron concentrados cerca de una semana-- a la vía para exigir una reunión con un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta vez, el colectivo advierte de la posibilidad de movilizarse de nuevo frente a la Subdelegación en la ciudad o trasladar los tractores a la capital, una decisión que tomarán "a lo largo de esta tarde". "Lo que necesitamos es una reunión con un alto cargo del Ministerio que sepa de lo que hable", ha añadido Miguel.

Asimismo, el portavoz ha insistido en la "urgencia" de la vacunación contra la Dermatosis Nodular, así como en la "necesidad" de que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria, o la negativa al acuerdo europeo con Mercosur y a los recortes de la PAC, entre las principales demandas.

Respuesta de la subdelegación

En este sentido, la Subdelegación del Gobierno en Ourense, consultada por Europa Press sobre una posible reunión con algún alto cargo del Ministerio, ha señalado que el colectivo ya mantuvo el 7 de enero una reunión con el "máximo representante" del Gobierno de España en Galicia, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que "está en permanente contacto" con el ministro, Luis Planas.

En esta línea, la administración ha explicado que el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ofreció a los representantes de las protestas mantener una reunión "unos días después" para trasladar las respuestas del Ministerio a sus demandas y estos "rechazaron tenerla".