Las multas a los tractoristas suman cerca de 300.000 euros

Un tractor bloquea la entrada de la subdelegación, motivo de una multa de más de 10.000 euros

El sector primario mantendrá este viernes con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, la primera de las reuniones del calendario de encuentros acordados por el organismo, tras la irrupción de cerca de cien tractoristas en la sede gubernamental de Ourense el 6 de febrero.

Los agricultores y ganaderos insistirán en que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, en protección contra Mercosur y revisar diversas peticiones de la anterior reunión, pero especialmente reclamarán las multas que les están llegando, que según Miguel Gómez, representante de la Asociación Primaria de Galicia suman ya cerca de 300.000 euros.

“Árdenme máis de 50.000 euros nos incendios, acábaseme a comida para o gando, non facturo porque me estou manifestando e chégame unha sanción de 10.000 euros, a ver de onde queren que o saque”, protestó el ganadero.

Por el momento mantendrán la presión en la A-52, que ya alcanza 18 días bloqueada entre los kilómetros 188 y 193, en Xinzo de Limia.