Transportes destina 8,45 millones a obras de emergencia en la A-52 y otras carreteras de Ourense

Pavimento en mal estado de la A-52

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destina 35,1 millones de euros a obras de emergencia para la rehabilitación de carreteras en 1.573 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Galicia. Estas actuaciones tienen como objetivo reparar los daños ocasionados por los temporales registrados entre diciembre y febrero. En la provincia de Ourense se ejecutan trabajos en 447 kilómetros de carreteras, con una inversión de 8,45 millones de euros.

Las actuaciones se distribuyen en los siguientes tramos:

Autovía A-52: del kilómetro 112,2 al 267,1

Autovía A-75: del kilómetro 0 al 12,8

Carretera N-525: del kilómetro 115,15 al 271,7

Carretera N-532: del kilómetro 3 al 14,9

Carretera N-120: del kilómetro 548,8 al 610

Carretera N-540: del kilómetro 68,8 al 78,5

Carretera N-541: del kilómetro 12,7 al 51,1

Carretera N-542: del kilómetro 0 al 0,8

Los trabajos incluyen intervenciones en los subtramos con mayor deterioro del firme.

Ejecución de las obras

Las obras ya se encuentran en ejecución en distintos puntos de la comunidad, entre ellos la A-52 a la altura de Verín, en la provincia de Ourense. Para la realización de los trabajos se están aplicando cortes de carril o de calzada, con desvíos del tráfico según las necesidades de cada fase.

La duración estimada del conjunto de las actuaciones es de aproximadamente cuatro meses.

Contexto autonómico

El plan abarca las cuatro provincias gallegas, con la siguiente distribución:

A Coruña: 6,12 millones de euros (238 km)

Lugo: 8,99 millones de euros (550 km, incluyendo un tramo en León)

Ourense: 8,45 millones de euros (447 km)

Pontevedra: 11,53 millones de euros (340 km)

En total, las intervenciones afectan a 1.573 kilómetros de la red estatal en Galicia.