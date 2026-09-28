Tres candidatos ourensanos en los premios al comercio gallego

Tres iniciativas empresariales de la provincia de Ourense están entre los 15 finalistas de los Premios do Comercio Galego 2026 que otorga la Xunta. El Centro Comercial Aberto Ourense Centro opta a ganar en la categoría de dinamización gracias al éxito de su campaña Fashion Night, que implica a diferentes sectores de la ciudad, combinando el comercio con la hostelería, la cultura, la música, la danza y la gastronomía.

La firma ourensana Bermello Electrodomésticos es finalista en el Premio Comercio Traxectoria, al ser una empresa referente y consolidada en su sector. Fundada en Ourense en 1936, cuenta actualmente con tres tiendas y un almacén y combina la venta en establecimientos físicos con la comercialización por internet.

Además, el obradoiro artesanal verinés Pato Joyeros opta al Premio Comercio Galego por conjugar técnicas de joyería tradicionales con el diseño 3D y la economía circular. El taller, creado en 1946, también apuesta por un formato rodante en el que realiza creaciones y personalizaciones en directo.

Cinco categorías y 19.000 euros en premios

Los Premios do Comercio Galego 2026 se dividen en cinco categorías: Comercio Galego, Comercio Traxectoria, Comercio Emprende, Comercio Dinamización y Comercio Sostible. La convocatoria de la Xunta busca reconocer la labor de los profesionales del sector y contribuir a la difusión del comercio como palanca para el desarrollo económico y social de las villas y ciudades gallegas.

En esta edición, el Premio Comercio Galego y el Premio Comercio Dinamización están dotados con 5.000 euros cada uno, mientras que las categorías de Trayectoria, Emprende y Sostenible cuentan con una dotación de 3.000 euros cada una. En total, los galardones repartirán 19.000 euros.

En la categoría de dinamización, en la que participa Ourense Centro, la Xunta reconoce proyectos desarrollados entre 2024 y 2026 destinados a incrementar las ventas y los potenciales clientes. En el caso ourensano, la candidatura se basa en la undécima edición de la Fashion Night, una iniciativa que amplía la actividad comercial con propuestas vinculadas a otros sectores de la ciudad.

Por su parte, la categoría de Trayectoria está destinada a reconocer comercios con una larga y consolidada trayectoria y un vínculo especial con su entorno. Las bases establecen que el establecimiento debe contar con una antigüedad mínima de 30 años.

La Xunta también mantiene durante este año otras líneas de apoyo al comercio, entre ellas los Bonos Activa Comercio 2026, destinados a incentivar el consumo en establecimientos minoristas adheridos, y diferentes ayudas para la dinamización del comercio local, la innovación, la sostenibilidad y la comercialización de la artesanía gallega.

Los ganadores de los Premios do Comercio Galego 2026 se conocerán durante la gala prevista para el 27 de octubre en Santiago de Compostela, donde los tres representantes ourensanos competirán por hacerse con sus respectivas categorías.