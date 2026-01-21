Acepta tres meses de cárcel por un delito de blanqueo por valor de 15.000 euros a una empresa de Ourense

Un hombre acusado de un delito de blanqueo de capitales imprudente por valor de 15.000 euros a una empresa ourensana ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de tres meses de cárcel sin ingreso en prisión, a cambio de no delinquir durante dos años.

El letrado de la defensa y el Ministerio Fiscal han alcanzado conformidad en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, fijando, además, el pago de una multa de 10.000 euros, así como una responsabilidad civil de 15.000 euros a la entidad bancaria afectada.

Según recoge el escrito fiscal, el 10 de noviembre de 2021, desde una cuenta bancaria propiedad de la empresa Xoifa SL, sita en el municipio ourensano de A Gudiña, se realizó “de manera no consentida y por personas no identificadas” una transferencia de 15.000 euros a la cuenta bancaria propiedad del acusado.

Así, el encausado, “con la intención de ayudar a los responsables de la estafa a beneficiarse de los efectos del delito”, recibió la cantidad ese mismo día y, para “hacerlo irrecuperable”, lo retiró a través de cajero y realizó sucesivas transferencias.

El escrito recoge que la compañía perjudicada ya ha sido resarcida de los daños por la entidad bancaria, habiendo reintegrado la cantidad defraudada. Por ello, Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 15 meses de cárcel y el pago de una multa de 20.000 euros, así como el abono de las costas procesales.

Estafa en Verín

Asimismo, el Juzgado de lo Penal número 2 ha celebrado este miércoles un juicio por un presunto delito de estafa en el que ha sido acusado un hombre —con antecedentes penales no computables— por marcharse de un hotel sin pagar la estancia en Verín.

En concreto, tal y como recoge el escrito, desde el 17 de junio y hasta el 2 de julio de 2020, el acusado se alojó en un hotel ubicado en el municipio ourensano de Verín. En él, se señala que el hombre había concertado con el propietario del establecimiento un precio de 39 euros por noche, hasta alcanzar un total de 585 euros por el alojamiento.

Sin embargo, el acusado “nunca tuvo intención de abonar dicho alojamiento” y, una vez finalizada la estancia, abandonó el lugar “sin volver a atender a las llamadas y requerimientos de pago”. En su calificación fiscal, el Ministerio Público pide una pena de nueve meses de prisión y una indemnización de 535 euros al propietario del establecimiento por los perjuicios causados.