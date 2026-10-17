Tres ourensanas, en la lista de Forbes de las más influyentes

La revista Forbes ha incluido a un total de seis mujeres gallegas —de las cuales tres son ourensanas— en su lista anual de las 100 mujeres más influyentes de España en el año 2026, elaborada por Forbes Women. Las tres ourensanas son Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Grupo Adolfo Domínguez; Elena Salgado, ingeniera industrial, economista y exvicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda; y Elena Ochoa Foster, fundadora y CEO de Ivorypress. A ellas se unen Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI); y la joven escritora Lucía Solla Sobral.

Marta Ortega Pérez y Adriana Domínguez abanderan la representación empresarial y de la moda global gallega al frente de Inditex y Adolfo Domínguez, mientras que Nadia Calviño y Elena Salgado lideran la gobernanza económica europea e institucional.

En el caso de Marta Ortega, la publicación destaca que desde que asumió la presidencia de Inditex «consolidó su liderazgo mundial» acelerando estrategias de sostenibilidad y elevación de marca, una labor que compagina con el impulso a la fotografía internacional a través de la Fundación MOP en A Coruña. A ella se une Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Grupo Adolfo Domínguez, celebrada por liderar la transformación de la firma mediante «la innovación digital, la sostenibilidad y proyectos pioneros como ADN Rent y ADN Box».

En cuanto a la representación institucional y financiera gallega, se sitúa Nadia Calviño, primera mujer en presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Por su parte, Elena Salgado, quien preside la Fundación Abertis, destaca por impulsar alianzas de impacto social y educativo.

Finalmente, la presencia gallega en la lista se completa en la industria cultural con Elena Ochoa Foster, psicóloga, editora, comisaria de arte y fundadora de Ivorypress, señalada como «referente internacional en el mercado del arte contemporáneo y los libros de artista». Por último, Lucía Solla destaca tras la repercusión de su primera novela, “Comerás flores”.