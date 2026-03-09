Tres terremotos sacuden la provincia de Ourense en menos de una semana

Vilariño de Conso ha registrado el último terremoto de la provincia de Ourense. Este sismo de 2,4 puntos en la escala Richter ha sido el más intenso de los acontecidos y se ha tenido constancia a las 17:01:21 horas, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Se trata del tercer terremoto que sufre la provincia de Ourense durante los últimos días de este marzo de 2026. Aunque fueron todos de baja intensidad, el producido en Vilariño de Conso ha sido el más potente de todos, siendo los anteriores de 1,7 y 2,1 puntos la escala Richter. Ambos se producieron en O Carballiño a las 12:04:57 y 07:46:22 horas.

Riesgo sísmico en Ourense

Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de terremotos en Galicia (Sismigal), casi 190 municipios gallegos, unos 60 en Ourense, se encuentran en el nivel VI-VII de la escala macrosísmica europea, lo que los hace vulnerables a seísmos. Aunque Galicia se considera una zona de riesgo moderado, el informe subraya que la vulnerabilidad de los edificios, especialmente en áreas rurales con construcciones antiguas, puede agravar los efectos de un terremoto.

El Sismigal recomienda elaborar planes de actuación municipales específicos para seis municipios por su alta vulnerabilidad, dos de ellos ourensanos: Chandrexa de Queixa y Parada de Sil. Otros cuatro se sitúan en Lugo: Negueira de Muñiz, Ourol, Muras y Ribeira de Piquín.

El informe también incluye un repaso histórico de los últimos cinco siglos de sismos en Galicia, recordando temblores significativos como el de 1997 en Triacastela, de magnitud 5,1, y destaca que el objetivo del Sismigal es reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias futuras.