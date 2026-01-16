¿Sabe usted que Tui avanza al siglo XXI mientras Ourense sopla 40 velas urbanísticas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en Quen cho dixo, del 800 aniversario de la catedral de Tui a la incógnita sobre la renovación del urbanismo en Ourense.
¿Sabe usted que la localidad de Tui no solo celebra este 2026 el octavo centenario de su catedral, sino que además recibía esta semana la aprobación inicial de su PXOM? ¿Que ya cuentan con una normativa del siglo XXI? ¿Que, mientras tanto, las leyes urbanísticas de Ourense se preparan para soplar 40 velas? ¿Que la duda reside en si este año habrá por fin renovación o un simple cumpleaños?
