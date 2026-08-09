El turismo de montaña en la provincia de Ourense crece y se adapta a las olas de calor

Las olas de calor de este verano están cambiando los hábitos de los turistas que eligen la naturaleza y la montaña valdeorresa para sus días de ocio. No solo eso, sino que el eclipse total de Sol del 12 de agosto ha “eclipsado” unas actividades veraniegas que buscan sobreponerse al territorio que ardió en los terribles incendios de agosto de 2025, en el incendio que es considerado el segundo más grande de la historia de España (37.765 hectáreas), por encima del de Burgohondo-Ávila (36.541), y que obligó a suspender la práctica totalidad de las actividades turísticas de la montaña valdeorresa. Los empresarios consultados coinciden en que las caminatas por la montaña ya no se prolongan tanto como antes, ahora son más cortas y quienes los realizan optan por las horas más frescas del día.

“A xente prefire actividades frescas, nocturnas. O turismo de montaña muda, pois as rutas de todo o día son máis complicadas”, comentó desde A Veiga Juanjo Lorenzo, guía de Terras Altas de Trevinca. A este respecto, indicó que un buen número de turistas optan por la observación de las estrellas. Esta atracción del firmamento es palpable cuando se toca la proximidad del eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico para el que programó una actividad que completó con la observación de las Perseidas, la conocida lluvia de estrellas de después del citado eclipse.

La atracción del eclipse es tal que no pocas personas decidieron reservar alojamiento por internet en varios establecimientos para, en función de las previsiones meteorológicas, decidirse por uno, anulando las reservas de los demás.

“Chamadas a patadas”

En Vilanova (A Veiga), Marcos Pérez, de la casa de turismo rural O Trisquel, comentó que “para os días centrais da eclipse temos chamadas a patadas”. Si bien, el verano no es la mejor época para su clientela habitual, pues prefiere acudir en otoño, primavera o con la aparición de la nieve, este mes de agosto está cubierto totalmente, como explicó Antonio Fernández “Cholo”. Además, Pérez apuntaba que comienzan a recibir visitantes que tienen una casa en A Veiga pero prefieren reservar plazas en estos establecimientos. También apuntó que ahora cubren rutas más cortas, iniciándolas más temprano y regresando a mediodía, esquivando el calor.

“A semana do 12 estamos a tope”, comentó Ana Álvarez, responsable del albergue Montañas de Trevinca, también en A Veiga. Añadió que se aprecia un número de visitantes mayor que el del año pasado y que para combatir el calor “madrúgase máis”. Sobre este particular, comentó que “a xente que vén da capital ten máis calor alí” y recordó la Bandera Azul concedida recientemente a la playa de Os Franceses.

Casaio

En Casaio (Carballeda de Valdeorras), el fuego forestal del verano de 2025 redujo considerablemente la actividad turística. Víctor Fernández, de Rutas Xanzá, coincide en señalar que el verano no es la mejor época para las rutas de montaña, pero también que los incendios de hace un año no animan a la gente a recorrerlas. “Eu bótolle a culpa ao tema dos lumes. Está todo queimado”, comentó.

En Casaio también está el albergue y centro de actividades Eco dos Teixos. Desde sus instalaciones, Pedro Domínguez coincide en hablar de la “publicidade negativa” que acarreó el fuego. “Hai xente que pregunta se hai risco de focos de lume e lle afecta que ardera o ano pasado para non vir”, comentó. En todo caso, apunta que siguen organizando rutas por el bosque del Teixadal y el entorno de las pinturas rupestres de San Xil. Entre las actividades que organiza este establecimiento están los campamentos que se desarrollarán entre los días 16 y 19 de agosto -para niños de 7 a 11 años- y desde el 23 al 29 de ese mismo mes -de 10 a 14 años-. “Hai zonas que se aproveitan para construír refuxios e desenvolver actividades na natureza cos rapaces. O campamento ten moito contido de natureza e de teatro ambiental, para saídas nocturnas, pero tamén para a convivencia, que é importante”.