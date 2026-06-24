Última jornada de la ola de calor, con avisos por tormenta en la provincia de Ourense

Las nubes generadas por una dana situada en el Atlántico frenaron ayer unas máximas que se preveían históricas en la ciudad y el valle del Miño -con el cielo cubierto toda la jornada-, concentrándose los valores más altos en Valdeorras, donde llegaron a rozar los 40 grados (39,5º). La jornada del martes, la penúltima de esta ola de calor, dejó una sensación de bochorno muy alta en toda la provincia, pero la presencia de polvo en suspensión y la nubosidad impidieron que se cumplieran las previsiones de sobrepasar los 40 grados.

En todo caso, las temperaturas fueron muy altas, sobre todo en la mitad oriental, donde, según explicaron en MeteoGalicia, “o vento do sur e a ausencia de nubes” propiciaron estos picos. Vilamartín de Valdeorras (39,5º), Cospeito, en Lugo (39,4º), y Rubiá (38,7º) se encaramaron a lo más alto de los registros gallegos.

En la ciudad, pese al bochorno y las previsiones iniciales, los termómetros no pasaron de los 36,7 grados.

Uno de los datos más destacables del día de ayer fue el de las temperaturas mínimas. Ourense vivió la noche tropical más intensa de un mes de junio de las últimas décadas: los termómetros no bajaron en toda la madrugada de los 24,6º en Vilardevós y Oímbra, los 24º en Valdeorras y Verín, o los 22º en la ciudad.

Alertas para hoy

La ola de calor se extiende hasta hoy, miércoles festivo, aunque no se espera una jornada apacible para darse un baño, ya que la inestabilidad atmosférica será la tónica dominante por la tarde. Según MeteoGalicia, será un día inestable “con aire moi cálido en superficie e co achegamento das baixas presións desde o Atlántico, deixando aire frío en altura”. Bajo esta situación, la jornada empezará con intervalos de nubes de tipo medio y alto. Con el avance de la tarde se irán formando núcleos tormentosos que dejarán chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de granizo, más probables “de cara ás últimas horas do día”. Hay un aviso amarillo activado a partir de las seis de la tarde por la actividad eléctrica prevista, una alerta que se eleva a nivel naranja en el sur de Lugo.

Las temperaturas serán todavía muy elevadas, con máximas de más de 38 grados en la ciudad, el valle del Miño o Valdeorras, y mínimas por encima de los 20 grados. El jueves, cuando persistirá la inestabilidad, se producirá un desplome térmico de alrededor de 10 grados, con máximas de 28 grados y mínimas de 16, una situación que se mantendrá el viernes.

De cara al fin de semana, MeteoGalicia avanza que la comunidad quedará en una “situación intermedia” entre las altas y bajas presiones, con nubes, claros, algún chubasco disperso y temperaturas en valores propios (o incluso por debajo de lo normal) para esta época del año, con máximas que podrían no llegar a los 30 grados. A partir del lunes se recuperaría la influencia del anticiclón, con “temperaturas en ascenso”.