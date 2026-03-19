¿Sabe usted que los usuarios de la N-540 sienten que les toman el pelo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la no selección de Ribadavia
¿Sabe usted que la visita del delegado del Gobierno este miércoles a Coles dejó a más de uno con la ceja levantada? ¿Que “don Pedro” vino a presumir de una respuesta “extraordinaria” para maquillar el asfalto tras los temporales? ¿Que el delegado tiene la memoria corta o el GPS mal configurado, pues el deterioro viene de lejos?
¿Que los usuarios de la N-540 querrían saber si escuchó sus constantes protestas por el mal estado de la calzada?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Tres terremotos, uno de ellos de nivel naranja, sacuden el suelo de Ourense en 72 horas
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Jueves, 19 de marzo
PATRIMONIO RELIGIOSO
La Iglesia en Ourense, entre robos de cobre, ritos satánicos y tráfico de arte
Lo último
CONDICIONADO A QUE NO HAYA PRESIONES
El Parlamento Europeo da el primer paso para avalar el acuerdo comercial con EEUU, pero exige garantías
Oriente Próximo
Israel reabre el paso de Rafah en ambas direcciones
LIDERA CASTILLA Y LEÓN
Los accidentes con patinetes eléctricos aumentan un 38,6% en 2025 y dejan 19 muertos