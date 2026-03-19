¿Sabe usted que los usuarios de la N-540 sienten que les toman el pelo?

Un tapacubos tirado en la N-540, presumiblemente a causa de un socavón.

¿Sabe usted que la visita del delegado del Gobierno este miércoles a Coles dejó a más de uno con la ceja levantada? ¿Que “don Pedro” vino a presumir de una respuesta “extraordinaria” para maquillar el asfalto tras los temporales? ¿Que el delegado tiene la memoria corta o el GPS mal configurado, pues el deterioro viene de lejos?

¿Que los usuarios de la N-540 querrían saber si escuchó sus constantes protestas por el mal estado de la calzada?