Los conductores reclaman medidas por el mal estado de la N-540

Los conductores y usuarios de la N-540 reclaman medidas por el mal estado de la carretera en A Barrela.

Una manifestación que partió esta mañana desde Chantada recorre actualmente la N-540 en dirección a A Barrela, denunciando el deterioro progresivo de la carretera que une Ourense y Lugo. Los organizadores alertan de que los socavones y baches, cada vez mayores, representan un riesgo evidente para conductores y motociclistas, y exigen una intervención urgente por parte del Gobierno central.

Los manifestantes reclaman una mejora integral del firme tras años de denuncias sobre accidentes y daños en vehículos provocados por el mal estado de la vía. Según los convocantes, la protesta busca visibilizar que la N-540 es intransitable en varios tramos, y que la seguridad de los usuarios está seriamente comprometida.

Carretera que comunica Ourense con Lugo

La N-540, carretera estratégica para la comunicación entre Ourense y Lugo, ha sido señalada en varias ocasiones por la Guardia Civil como una de las vías más peligrosas de Galicia. Según los agentes, el firme presenta tramos comprometidos, con baches de hasta diez centímetros de profundidad, desprendimientos y señalización deteriorada, factores que aumentan el riesgo de accidentes graves, especialmente para motocicletas y vehículos pesados.

La manifestación transcurre sin incidentes, aunque los conductores reclaman que se tomen medidas rápidas para evitar que la N-540 se convierta en un peligro constante para quienes circulan a diario por la carretera. Los convocantes han anunciado que esta protesta es solo la primera de varias acciones que tendrán lugar hasta que se garantice una solución definitiva al mal estado de la vía.