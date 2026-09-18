INMUNIZACIÓN DE LOS NIÑOS
Vacunación de gripe y covid en Ourense 2026: cuándo empieza, quién puede vacunarse y dónde
INMUNIZACIÓN DE LOS NIÑOS
La campaña de vacunación frente a la gripe y la covid en Galicia comienza el 28 de septiembre de 2026 y se desarrollará de forma progresiva hasta el 31 de diciembre. En el caso de Ourense, la vacunación se realizará principalmente en los centros de salud, además de en residencias, domicilios de personas inmovilizadas y los colegios incluidos en el programa escolar. El acceso será secuencial y las personas serán citadas, por lo que el Sergas pide no acudir directamente sin cita previa.
El calendario establece varias fechas en función del colectivo:
La campaña presta especial atención a personas mayores, niños, embarazadas, profesionales sanitarios y personas con condiciones de riesgo.
Una de las novedades de este año es que la vacuna antigripal de alta carga se amplía a las personas de 65 a 69 años. Hasta ahora, esta formulación se administraba a partir de los 70 años.
En el caso de los niños, la vacunación frente a la gripe se mantiene desde los 6 meses hasta los 11 años. Entre los 2 y los 11 años, la vacuna intranasal será la opción preferente, evitando el pinchazo.
La vacunación se organizará fundamentalmente a través de los centros de salud del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. También se administrará en residencias y en los domicilios de las personas inmovilizadas.
En el caso de la vacunación infantil, el Sergas volverá a llevar la campaña a los colegios. El programa escolar se amplía este curso a 75 centros en Galicia, con una población diana de unos 26.500 escolares. En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras serán 13 colegios, tres más que el año pasado.
La vacuna escolar se administrará mediante vía intranasal y estará dirigida a los alumnos incluidos en el programa de los centros participantes.
La citación se realizará por SMS, siguiendo un calendario establecido según la prioridad de cada colectivo. Posteriormente habrá una repesca mediante llamada telefónica para las personas que no hayan acudido a la primera cita.
Por tanto, no será necesario acudir directamente a un centro de salud sin cita. El Sergas recomienda esperar al correspondiente aviso para recibir la vacuna.
La campaña de gripe y covid permanecerá activa hasta el 31 de diciembre de 2026, incorporando de manera progresiva a los distintos grupos de población. El objetivo marcado por Sanidade es alcanzar al menos un 75% de cobertura frente a la gripe entre las personas de 60 años o más, además de elevar la vacunación entre niños, embarazadas y profesionales sanitarios.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INMUNIZACIÓN DE LOS NIÑOS
Vacunación de gripe y covid en Ourense 2026: cuándo empieza, quién puede vacunarse y dónde
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Viernes, 18 de septiembre
Lo último
PREVISIÓN DEL TIEMPO
Ourense encara un fin de semana de calor con hasta 35 grados de máxima
CARGAS POLICIALES ENTRE CAOS
Feijóo acusa al Gobierno de perder el control del traslado de migrantes al puerto de Ceuta