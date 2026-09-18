Vacunación de gripe y covid en Ourense 2026: cuándo empieza, quién puede vacunarse y dónde

Un niño recibe la vacuna contra la gripe durante la campaña de inmunización infantil en Ourense.

La campaña de vacunación frente a la gripe y la covid en Galicia comienza el 28 de septiembre de 2026 y se desarrollará de forma progresiva hasta el 31 de diciembre. En el caso de Ourense, la vacunación se realizará principalmente en los centros de salud, además de en residencias, domicilios de personas inmovilizadas y los colegios incluidos en el programa escolar. El acceso será secuencial y las personas serán citadas, por lo que el Sergas pide no acudir directamente sin cita previa.

¿Cuándo empieza la vacunación en Ourense?

El calendario establece varias fechas en función del colectivo:

28 de septiembre: comienza la vacunación en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad

21 de septiembre: se inicia la inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para proteger a los lactantes

13 de octubre: comienza la vacunación infantil frente a la gripe , tanto en los centros de salud como en los colegios incluidos en el programa

A partir del 28 de septiembre: se incorporarán progresivamente el resto de colectivos incluidos en la campaña, según su prioridad de vulnerabilidad

Hasta el 31 de diciembre: se prolongará la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid

¿Quién puede vacunarse?

La campaña presta especial atención a personas mayores, niños, embarazadas, profesionales sanitarios y personas con condiciones de riesgo.

Una de las novedades de este año es que la vacuna antigripal de alta carga se amplía a las personas de 65 a 69 años. Hasta ahora, esta formulación se administraba a partir de los 70 años.

En el caso de los niños, la vacunación frente a la gripe se mantiene desde los 6 meses hasta los 11 años. Entre los 2 y los 11 años, la vacuna intranasal será la opción preferente, evitando el pinchazo.

¿Dónde se vacunarán los ourensanos?

La vacunación se organizará fundamentalmente a través de los centros de salud del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. También se administrará en residencias y en los domicilios de las personas inmovilizadas.

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En el caso de la vacunación infantil, el Sergas volverá a llevar la campaña a los colegios. El programa escolar se amplía este curso a 75 centros en Galicia, con una población diana de unos 26.500 escolares. En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras serán 13 colegios, tres más que el año pasado.

La vacuna escolar se administrará mediante vía intranasal y estará dirigida a los alumnos incluidos en el programa de los centros participantes.

¿Cómo se recibirá la cita?

La citación se realizará por SMS, siguiendo un calendario establecido según la prioridad de cada colectivo. Posteriormente habrá una repesca mediante llamada telefónica para las personas que no hayan acudido a la primera cita.

Por tanto, no será necesario acudir directamente a un centro de salud sin cita. El Sergas recomienda esperar al correspondiente aviso para recibir la vacuna.