El calor, protagonista en un mes de junio marcado por la edición 59 del Rally de Ourense y el inicio del verano

El mes de mayo quedó atrás, un mes marcado por la inestabilidad climática donde la provincia de Ourense pasó de las altas temperaturas a grandes tormentas de un día a otro e incluso en cuestión de horas.

Las grandes tormentas se hicieron presentes en la provincia de Ourense en varios días de mayo que estuvo marcado por el Día de las Letras Galegas, dos incendios en los edificios de la ciudad o el ascenso de la UD Ourense a Primera Federación.

Esas últimas consecuencias de las tormentas de mayo se van a trasladar a los primeros días de junio en la provincia. Junio, un mes donde se esperan temperaturas elevadas y con mucho calor en la provincia.

La 59 edición del Rally de Ourense Recalvi, la PAU o el inicio del verano van a estar marcados por días dominados por el sol y las buenas temperaturas que favorecen las actividades al aire libre como disfrutar del Mundial 2026 en una terraza

Organismos como Meteogalicia o AEMET advierten que junio es un mes que va a tener temperaturas máximas por encima de los 25 grados y mínimas algo elevadas para la época del año. La estabilización del anticiclón de las Azores permite que junio sea un mes sin apenas precipitaciones y con buen tiempo para la llegada del verano.

Primeras semanas del mes: Últimas lluvias antes del buen tiempo

El mes comienza con temperaturas esperadas para la época del año, con máximas ligeramente por debajo de los 25º y con las últimas consecuencias de la borrasca procedente de Irlanda dejando lluvias dispersas en los tres primeros días del mes.

Pasados esos días, el calor va a ser constante durante el primer tercio de junio donde el mercurio no va a llegar a superar los 30º y las mínimas van a estar por encima de los quince grados.

Así va a comenzar un periodo con cierta estabilidad que dejará buen tiempo en la provincia de Ourense. Los cielos despejados o poco nubosos son importantes para que durante los primeros días no se alcancen temperaturas muy elevadas en la provincia.

Estudiantes preparados para iniciar el examen de la PAU el pasado año. | Europa Press

Los alumnos que presentan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no van sufrir las altas temperaturas mientras realizan el examen que puede marcar en qué carrera y universidad continúan su formación lectiva.

Segundo tercio del mes: Una 59 edición del Rally de Ourense Recalvi con buenas temperaturas

El segundo tramo del mes de junio en la provincia de Ourense está marcado por una edición más del Rally de Ourense Recalvi. La prueba organizada por Escudería Ourense celebra su 59 rally.

Esta prueba va a contar con un tiempo bastante estable, donde los cielos despejados y las temperaturas pueden marcar un ascenso hasta superar los 30º de máxima en uno de los fines de semana más calurosos del mes.

Uno de los vehículos durante el tramo Ribadavia - Arnoia en el Rally de Ourense 2025. | Marcos Atrio

Para el resto de días se espera que las temperaturas se sitúen entre los 15 y 28 grados, favoreciendo jornadas con un clima agradable que favorezca la realización de actividades al aire libre como disfrutar de los primeros partidos de España en el Mundial por la noche.

Último tramo del mes: Llega el verano con temperaturas superiores a 30º

Para los últimos días de junio las temperaturas vuelven a subir para situarse por encima de los 30º con la entrada del verano de manera oficial.

El verano llega a la provincia de Ourense con un aumento en las temperaturas, una situación que se va a mantener para lo que resta de junio.

Dos jóvenes por Ourense en una jornada marcada por el calor. | Óscar Pinal

Días donde la sensación térmica será mayor a las temperaturas registradas, estas hacen que tome gran importancia mantenerse hidratado y protegido ante el calor y sol. Cielos principalmente despejados seguirán favoreciendo las actividades al aire libre pero manteniendo las medidas para evitar golpes de calor.