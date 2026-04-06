La velutina se enquista en Ourense: 2.363 nidos neutralizados en 2025

La velutina mantiene su presión en la provincia de Ourense. La Consellería de Presidencia sitúa en 2.363 los nidos retirados o neutralizados de esta especie invasora durante 2025, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, cuando se habían contabilizado cerca de 2.400.

Lejos de una reducción clara, los datos dibujan un escenario de estabilización en niveles altos, una tendencia que evidencia que la presencia de la especie no retrocede pese al despliegue de medios para su control.

Si se observan los datos por concellos, se refuerza la idea de una implantación generalizada de la plaga. No se trata de focos aislados, sino de una distribución extendida por todo el territorio provincial. La ciudad de Ourense concentra el mayor número de intervenciones, con 166 nidos, seguida de O Carballiño (106). También destacan municipios como Cartelle (95), Allariz (92) u O Irixo (92), lo que confirma que esta especie invasora afecta tanto a áreas urbanas como rurales.

En el extremo opuesto, varios concellos registran cifras testimoniales o incluso nulas, como Oímbra, Petín o Vilariño de Conso, aunque esto no implica necesariamente ausencia de la especie, sino menor número de avisos o intervenciones.

El dispositivo de control está centralizado desde 2020 y cubre ya a los 313 municipios gallegos. La empresa pública Seaga se encarga de la retirada tras los avisos ciudadanos, canalizados a través del teléfono 012, lo que permite una actuación rápida en casos de riesgo, especialmente en zonas habitadas, concurridas o en las que los nidos supongan una amenaza directa.

En paralelo, la Xunta ha reforzado en los últimos años las medidas preventivas. Entre ellas destaca el trampeo de primavera para capturar reinas de velutinas, con la colocación de 18.500 trampas que permitieron capturar 230.000 ejemplares, una de las principales herramientas para frenar su expansión desde fases tempranas.

A pesar de este despliegue, los datos evidencian la dificultad de erradicar la especie. La combinación de retirada de nidos, trampeo y seguimiento tecnológico -mediante aplicaciones que permiten geolocalizar cada intervención- ha logrado contener su crecimiento, pero no reducir de forma significativa su presencia.

A ello se suma la elevada capacidad de adaptación de la especie, que encuentra en el territorio ourensano condiciones favorables para su expansión, tanto en entornos urbanos como rurales. La proliferación de avisos y la dispersión de nidos obligan a una vigilancia constante durante buena parte del año.

La velutina no es una amenaza puntual. Comporta un problema estructural en la provincia con una incidencia sostenida que obliga a mantener permamenentemente los sistemas de control.