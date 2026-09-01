El verano resucita: más de 35° en Ourense desde mañana

Quienes pensaran que las lluvias, las tormentas y el ambiente fresco con el que se despidió agosto marcaban el fin definitivo del estío se equivocaban. El verano se resiste a marchar en la provincia de Ourense y se prepara para vivir un importante arreón térmico en este inicio de septiembre. La consolidación de un potente anticiclón, unida a la llegada de una masa de aire cálido procedente del sur, provocará una acusada subida de las temperaturas que llevará a los termómetros de la capital a superar los 36 grados en la segunda mitad de la semana.

La previsión meteorológica dibuja un escenario plácido y plenamente veraniego para los próximos días, aunque el arranque de este martes todavía mantendrá cierto margen de moderación. Tras el amanecer, las habituales brumas y bancos de niebla matinales volverán a hacer acto de presencia en el entorno del valle del Miño y otras comarcas del interior. Sin embargo, el sol no tardará en imponerse con rotundidad a medida que avance la mañana, dejando una tarde muy despejada con máximas que se moverán entre los 29 y los 31 grados.

El verdadero salto térmico se notará a partir de este miércoles. Con el anticiclón desplazándose hacia el norte y canalizando aire cálido de origen norteafricano directo a la Península, el calor se intensificará notablemente en todo el mapa provincial. Las temperaturas darán un impulso de entre tres y cuatro grados, alcanzando valores de entre 33 y 35 grados en las horas centrales de la jornada.

El pico de este nuevo episodio caluroso llegará entre el jueves y el viernes. Para entonces, tanto MeteoGalicia como la Aemet coinciden en situar las máximas en la ciudad en los 36 grados, con noches progresivamente más templadas en las que las mínimas no bajarán de los 17 o 18 grados, rozando el umbral tropical. Expertos meteorológicos de portales como Meteored o Eltiempo.es señalan que este “domo de calor” dejará temperaturas anómalamente altas en todo el país, con más de 40 grados en la mitad sur y en el centro peninsular, situando a la provincia ourensana a la cabeza de las máximas gallegas, sin descartar que se rocen los 40 grados en algún punto de la geografía provincial.

Cambios a la vista

El ambiente seco, bochornoso y soleado predominará también durante la jornada del sábado, pero la estabilidad tiene fecha de caducidad. A partir del domingo, la aproximación de una vaguada por el noroeste peninsular y la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera volverán a inestabilizar el tiempo. Este cambio abrirá de nuevo la puerta a la formación de chubascos y tormentas en el interior provincial, cerrando una semana en la que el verano, al menos por unos días, habrá vuelto a mostrar su cara más calurosa.