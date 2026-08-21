El calor extremo amenaza al 22% de las personas mayores de 60 años

Un estudio publicado por la revista científica The Lancet Planetary Health alerta de que el calentamiento del planeta pondrá en riesgo la salud de las personas mayores de 60 años. Según el documento, en caso de que la temperatura suba 1,5 grados, el 22% de las personas que superan esta franja de edad estaría en riesgo por estrés térmico, lo que impide que el cuerpo pueda refrigerarse por sí mismo.

La revista hace unas proyecciones en las que señala que es incluso mayor el estrés térmico sufrido por las personas de más de 60 años si la temperatura crece 1,5 grados que el de los jóvenes si el calentamiento aumenta en 4 grados.

“Nuestros resultados sugieren que, al tener en cuenta la vulnerabilidad estratificada por edad, el calor intolerable se experimentará a escalas mucho mayores y durante periodos más largos”, señala el estudio.

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Sin embargo, un aumento de las temperaturas no afectaría igual en todo el mundo. El documento indica que países como India, Pakistán y Bangladesh enfrentan la peor parte al combinar una exposición masiva, poblaciones que envejecen rápidamente y altas tasas de pobreza que dificultan medidas básicas como el aire acondicionado.