El “veroño” continúa en la provincia de Ourense con unas temperaturas más altas de lo normal

El tiempo agradable llevó ayer a muchos ourensanos y visistantes a salir a recorrer la ciudad.

Tras una jornada de jueves en la que la influencia anticiclónica ya dejó cielos soleados y temperaturas máximas en el entorno de los 23 grados en la provincia, la meteorología pisa el acelerador para brindar un puente del Pilar excepcionalmente agradable, según las previsiones de MeteoGalicia y Aemet.

La retirada progresiva de la masa de aire polar y el asentamiento de las altas presiones garantizan en Ourense un ambiente de plena estabilidad, convirtiendo a la provincia en una isla de cielos despejados frente a la inestabilidad que afectará a otras zonas del país.

Para la jornada de hoy, viernes, la previsión apunta a cielos poco nubosos una vez que se disipen las brumas y nieblas matinales en las comarcas del interior. Los termómetros dejarán un contraste térmico notable, oscilando entre los 8 grados de mínima de madrugada y unos 24 o 25 grados de máxima en las horas centrales del día.

Esta misma tónica de cielos despejados, con algunos intervalos de nubes altas, se mantendrá durante el sábado, jornada en la que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso para alcanzar los 26 o 27 grados de máxima, con unas mínimas que se situarán en torno a los 9 o 10 grados.

Galicia consolida las altas presiones, con máximas que pasarán de 25 grados estos días y podrán rozar los 30 la próxima semana

De cara al domingo, la retirada del anticiclón hacia el sur dejará a Galicia bajo un régimen de vientos del oeste que traerán algo más de humedad y nubosidad, especialmente en la franja costera. Pese a ello, en la provincia se esperan cielos más abiertos, con temperaturas máximas que se mantendrán en los 25 grados y unas mínimas que subirán hasta los 12 o 13 grados. La probabilidad de precipitaciones será casi nula, situándose apenas entre un 5% y un 10%.

El propio lunes festivo, Día del Pilar, prolongará la influencia de las altas presiones con vientos de componente norte. El ambiente cálido se sostendrá con máximas de 26-27 grados.

Este “efecto rebote” de las temperaturas se intensificará durante la próxima semana. MeteoGalicia avanza que habrá “temperaturas lixeiramente altas para a época do ano”. Las previsiones avanzan que el martes se superarán los 27 grados y el miércoles el termómetro podría rozar los 30, manteniendo las mínimas entre los 12 y 13 grados. Esto dejará anomalías térmicas que rondarán los 10 grados por encima de lo habitual para el ecuador del otoño meteorológico.