El “veroño” continúa en la provincia de Ourense con unas temperaturas más altas de lo normal
BUEN TIEMPO
La provincia encara un puente festivo de cielos soleados y unas temperaturas más altas de lo normal en pleno ecuador del otoño meteorológico que se resiste a dejar atrás el calor
Tras una jornada de jueves en la que la influencia anticiclónica ya dejó cielos soleados y temperaturas máximas en el entorno de los 23 grados en la provincia, la meteorología pisa el acelerador para brindar un puente del Pilar excepcionalmente agradable, según las previsiones de MeteoGalicia y Aemet.
La retirada progresiva de la masa de aire polar y el asentamiento de las altas presiones garantizan en Ourense un ambiente de plena estabilidad, convirtiendo a la provincia en una isla de cielos despejados frente a la inestabilidad que afectará a otras zonas del país.
Para la jornada de hoy, viernes, la previsión apunta a cielos poco nubosos una vez que se disipen las brumas y nieblas matinales en las comarcas del interior. Los termómetros dejarán un contraste térmico notable, oscilando entre los 8 grados de mínima de madrugada y unos 24 o 25 grados de máxima en las horas centrales del día.
Esta misma tónica de cielos despejados, con algunos intervalos de nubes altas, se mantendrá durante el sábado, jornada en la que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso para alcanzar los 26 o 27 grados de máxima, con unas mínimas que se situarán en torno a los 9 o 10 grados.
De cara al domingo, la retirada del anticiclón hacia el sur dejará a Galicia bajo un régimen de vientos del oeste que traerán algo más de humedad y nubosidad, especialmente en la franja costera. Pese a ello, en la provincia se esperan cielos más abiertos, con temperaturas máximas que se mantendrán en los 25 grados y unas mínimas que subirán hasta los 12 o 13 grados. La probabilidad de precipitaciones será casi nula, situándose apenas entre un 5% y un 10%.
El propio lunes festivo, Día del Pilar, prolongará la influencia de las altas presiones con vientos de componente norte. El ambiente cálido se sostendrá con máximas de 26-27 grados.
Este “efecto rebote” de las temperaturas se intensificará durante la próxima semana. MeteoGalicia avanza que habrá “temperaturas lixeiramente altas para a época do ano”. Las previsiones avanzan que el martes se superarán los 27 grados y el miércoles el termómetro podría rozar los 30, manteniendo las mínimas entre los 12 y 13 grados. Esto dejará anomalías térmicas que rondarán los 10 grados por encima de lo habitual para el ecuador del otoño meteorológico.
España dividida al inicio del puente: dana en el sur; rebote térmico al norte
La situación meteorológica de este puente del Pilar estará marcada por una clara fractura en la Península Ibérica. Mientras el cuadrante noroeste disfruta de la estabilidad, una vaguada formará una nueva dana entre el Golfo de Cádiz y Canarias. Su paulatino desplazamiento hacia el este, recorriendo el norte de África, provocará chubascos y tormentas durante el fin de semana.
En plena operación salida, este viernes las lluvias serán persistentes y localmente fuertes en Canarias, afectando también al sur y este de Andalucía -especialmente Cádiz, Málaga y Granada-, así como a Ceuta y Melilla. El sábado los chaparrones continuarán en las islas de mayor relieve y en el extremo sur peninsular, impulsados por los vientos de levante que genera la propia dana. Para el lunes 12, la inestabilidad quedará restringida a chubascos aislados en Baleares, puntos del sureste como Murcia y Granada, y el archipiélago canario.
En el resto del país, el panorama será radicalmente distinto. Tras el paso de la vaguada y la masa de aire polar, una masa de aire mucho más cálida provocará una recuperación generalizada de las temperaturas. Los termómetros volverán a superar los 25 grados en buena parte del centro y norte, sobrepasando los 30 grados en parte de Andalucía y Extremadura.
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