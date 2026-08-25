Renfe deja en el aire los viajes de Navidad desde Ourense: aún no permite adquirir los billetes

Organizar un viaje de Navidad desde Ourense en tren todavía requiere paciencia. A día de hoy, Renfe permite consultar y comprar billetes para el puente de diciembre —incluido el día 6—, pero no ofrece conexiones para las semanas posteriores, cuando se concentran buena parte de los desplazamientos de las fiestas. Actualmente los ourensanos pueden reservar sus billetes hasta el 13 de diciembre, sin embargo, más allá de este día, la respuesta de la compañia es: "En este momento, el trayecto consultado no está disponible para la fecha indicada"

La situación limita la capacidad de los viajeros para organizar con antelación sus vacaciones, especialmente en una época en la que la demanda de transporte aumenta y en la que reservar pronto puede marcar la diferencia tanto para encontrar plaza como para acceder a mejores tarifas.

Renfe establece en su normativa que el periodo general de venta anticipada es de 12 meses, pero en este tipo de periodos tan demandados se sujetan a que en su política contempla excepciones y señala que este plazo puede modificarse para determinados trenes y periodos.

La situación es especialmente llamativa al comparar las distintas fechas. El puente de diciembre ya puede empezar a planificarse, con disponibilidad para viajar el día 6, mientras que para fechas posteriores todavía hay servicios que no aparecen en el sistema de venta. Este calendario deja cierta desigualdad a los usuarios que necesiten saber ya cómo regresar o desplazarse durante las fechas centrales de Navidad.

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El tren, un transporte clave en Ourense

Para los usuarios de Ourense, la cuestión tiene especial relevancia por el peso de la alta velocidad en las conexiones con Madrid. La propia compañía suele recomendar la compra con antelación por la alta demanda en los servicios AVE y de Larga Distancia, pero impide que la gente adquiera sus viajes en uno de los periodos de mayor movilidad del año.

La incertidumbre ferroviaria cobra especial relevancia en una provincia que no dispone de aeropuerto y cuyos viajeros deben desplazarse a otras terminales para optar por el avión. Vigo y Santiago son las alternativas más habituales, aunque la elección depende del destino y de la oferta disponible en cada momento. Para determinados viajes, también existe la posibilidad de desplazarse hasta Madrid, donde Barajas concentra una amplia red de conexiones nacionales e internacionales. Esta última opción se ve desfavorecida sin la conexión habitual que existe por la red ferroviaria.

Por ello, la disponibilidad de los trenes adquiere especial importancia cuando se acercan unas fechas de máxima movilidad como las Navidades. Si determinados servicios ferroviarios todavía no están a la venta, los viajeros de Ourense no solo pierden la posibilidad de elegir entre distintos horarios y tarifas, sino que tampoco cuentan siempre con una alternativa aérea sencilla desde su propia provincia.