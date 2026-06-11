¿Sabe usted que viajar en tren en Ourense es como una funesta lotería?

¿Sabe usted que los viajeros ya empiezan a asumir que viajar en tren es una absoluta incógnita? ¿Que ya se han vivido retrasos en la salida y llegada de los trenes; y ahora tocó retraso en la parada? ¿Que quienes se apeaban este miércoles en O Empalme dispusieron de una hora entera para bajarse del tren con calma? ¿Que la única explicación dada fue la famosa "incidencia técnica" que permite escudar lo que haga falta?