¿Sabe usted que viajar en tren en Ourense es como una funesta lotería?

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El primer café | Jueves, 11 de junio
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los viajeros ya empiezan a asumir que viajar en tren es una absoluta incógnita? ¿Que ya se han vivido retrasos en la salida y llegada de los trenes; y ahora tocó retraso en la parada? ¿Que quienes se apeaban este miércoles en O Empalme dispusieron de una hora entera para bajarse del tren con calma? ¿Que la única explicación dada fue la famosa "incidencia técnica" que permite escudar lo que haga falta?
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