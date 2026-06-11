¿Sabe usted que viajar en tren en Ourense es como una funesta lotería?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Renfe tira de "incidencia técnica" en su huida hacia delante

Un tren de Renfe con pasajeros
Un tren de Renfe con pasajeros

¿Sabe usted que los viajeros ya empiezan a asumir que viajar en tren es una absoluta incógnita? ¿Que ya se han vivido retrasos en la salida y llegada de los trenes; y ahora tocó retraso en la parada? ¿Que quienes se apeaban este miércoles en O Empalme dispusieron de una hora entera para bajarse del tren con calma? ¿Que la única explicación dada fue la famosa "incidencia técnica" que permite escudar lo que haga falta?

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