¿Sabe usted que viajar de Vigo a Ourense por la A-52 es una carrera de obstáculos entre obras y retenciones?

¿Sabe usted que llegar a Ourense desde Vigo por la A-52 requiere tiempo y paciencia? ¿Que parece que sale el sol y hay que sacar a pasear maquinaria? ¿Que han esperado para “mejorar las infraestructuras” al momento en el que hay más coches en carretera? ¿Que hay que ir atento porque nunca sabes cuándo te encontrarás una zona con obras? ¿Que lo peor son aquellas que están señalizadas, pero por allí no se ve ni al tato?