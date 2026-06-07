Ourense registra más de 38.000 desplazamientos al día hacia otras provincias

El mapa de la movilidad habitual de la provincia de Ourense no se detiene en sus fronteras. Según los datos del Ministerio de Transportes, los ourensanos realizan diariamente más de 38.700 viajes con destino a otras provincias españolas. Este trasiego diario, motivado por razones de trabajo, negocios y estudios, dibuja un mapa de conexiones donde la cercanía geográfica es el factor determinante.

El principal receptor de estos desplazamientos es la provincia de Pontevedra, que lidera el ranquin autonómico con una diferencia abrumadora al registrar 17.140 viajes diarios. El potente motor económico e industrial del eje de Vigo explica esta clara hegemonía. En segundo lugar se sitúa la provincia de Lugo, con 9.536 conexiones diarias, un volumen muy alto sustentado en el tráfico entre las comarcas limítrofes. Por su parte, A Coruña ocupa la tercera plaza en la comunidad con 4.389 desplazamientos por jornada, un flujo muy vinculado a los destinos de Santiago de Compostela y la capital herculina.

Fuera de los límites de Galicia, la gran sorpresa de la estadística la protagoniza León. Con 4.241 viajes diarios, la provincia leonesa prácticamente empata con los registros de A Coruña, impulsada sobre todo por la fuerte actividad e intercambio comercial con la comarca de Valdeorras. Por último, la larga distancia también registra un peso significativo en el balance global. Madrid registra un total de 933 viajes diarios desde Ourense. Justo por detrás se sitúa Zamora, que anota 733 desplazamientos cada jornada.

Tráfico de llegada

Los datos del Ministerio reflejan que el volumen de entrada es casi idéntico al de salida, registrando 39.047 trayectos diarios con destino a Ourense. El orden de importancia por provincias mantiene un esquema casi idéntico al de salidas.

Pontevedra lidera las llegadas con 16.705 trayectos diarios. Lugo ocupa el segundo puesto con 9.924 entradas -un volumen que en este caso supera al de las salidas-, seguida por A Coruña con 4.781. Fuera de Galicia, León se consolida como el principal origen con 4.336 entradas cada día, mientras que Madrid (943) y Zamora (821) completan el mapa de la movilidad que da vida diaria a la provincia.