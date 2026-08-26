Vídeo | Las inundaciones en Nepal dejan decenas de muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos casi 400 turistas

Al menos 72 personas han muerto y cientos permanecen desaparecidas tras las graves inundaciones provocadas por la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal situado junto a la frontera con Tíbet. El agua ha causado importantes daños en asentamientos, carreteras e infraestructuras a lo largo del cauce y también ha afectado a zonas del lado chino de la frontera.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) ha confirmado la recuperación de 72 cuerpos sin vida en siete distritos del país. La mayoría de las víctimas han sido localizadas en Chitwan, una zona situada más al sur.

Las inundaciones también han provocado la interrupción de las comunicaciones en numerosas áreas, lo que está dificultando tanto las labores de rescate como la localización de personas desaparecidas. Las autoridades han movilizado efectivos de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad, con el apoyo de 14 helicópteros, para acceder a las zonas más afectadas.

Entre los puntos que han sufrido mayores daños figuran mercados y puestos de seguridad. En Timure, en el distrito de Rasuwa y cerca de la frontera con China, 32 efectivos permanecen desaparecidos, según las primeras informaciones.

Un posible deslizamiento de tierra en el origen

Las autoridades todavía no han determinado oficialmente qué provocó la repentina crecida del río. Sin embargo, varios responsables apuntan a la posibilidad de que un deslizamiento de tierra bloqueara previamente el cauce de un río en territorio tibetano, antes de que el agua terminara desbordando el Bhotekoshi.

Ante el riesgo de nuevas crecidas, las autoridades han pedido a los habitantes de las zonas próximas al río Trishuli que se alejen de los cauces y se trasladen a lugares seguros.

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La situación también ha generado importantes daños al otro lado de la frontera, especialmente en el paso de Gyirong, una de las principales conexiones entre Nepal y Tíbet.

Casi 400 turistas, en paradero desconocido

A la cifra de desaparecidos se suma la preocupación por 384 turistas con los que las autoridades han perdido el contacto. Se trata de peregrinos que se dirigían hacia el monte Kailash, en Tíbet, y cuya localización se ha complicado por la interrupción de las comunicaciones.

La Junta de Turismo de Nepal ha señalado que, entre esas personas, hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros. Entre estos últimos figuran al menos 105 indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés.

Las autoridades han pedido a los familiares y a los propios viajeros mantener la calma, seguir las informaciones oficiales y atender las instrucciones de seguridad mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.