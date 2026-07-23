Vídeo | Pleno ordinario de la Diputación de Ourense del 23 de julio

La Diputación de Ourense celebra este jueves, 23 de julio, su pleno ordinario correspondiente al mes de julio en el Salón de Plenos del Pazo Provincial. En la sesión se abordarán asuntos como la aprobación del acta anterior, la delegación de competencias de recaudación por parte del Concello de Viana do Bolo, una modificación presupuestaria por importe de 75.000 euros y varias mociones relacionadas con la sanidad, las infraestructuras ferroviarias, el apoyo a los ayuntamientos y la protección de los núcleos rurales frente al abandono de inmuebles.

Orden del día

Punto 1

Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior.

Punto 2

Delegación en la Diputación Provincial, por parte del Concello de Viana do Bolo, de las competencias de recaudación en vía ejecutiva de los gastos derivados de ejecuciones forzosas.

Punto 3

Delegación en la Diputación Provincial, por parte del Concello de Viana do Bolo, de las facultades de recaudación en período voluntario y ejecutivo de las multas de tráfico y de las ordenanzas municipales de circulación.

Punto 4

Aprobación del expediente de modificación de las bases de ejecución del presupuesto y de un suplemento de crédito de 75.000 euros, financiado con cargo al Fondo de Contingencia.

Punto 5

Asuntos de urgencia.

Punto 6

Moción para reclamar un mayor número de ambulancias medicalizadas para la provincia de Ourense.

Punto 7

Moción para instar a ADIF al mantenimiento, limpieza y desbroce de las infraestructuras ferroviarias, así como a la eliminación del uso de productos fitosanitarios en la prevención de incendios.

Punto 8

Moción para impulsar un plan de apoyo a los ayuntamientos en la gestión de edificios en estado de ruina o con riesgo de derrumbe.

Punto 9

Moción para demandar medidas administrativas y legales que faciliten la regularización de propiedades rústicas y urbanas abandonadas como herramienta de protección de los núcleos rurales.

Punto 10

Comunicaciones de la Presidencia: dación de cuenta de los decretos correspondientes al mes de junio de 2026.

Punto 11

Ruegos y preguntas.