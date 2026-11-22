¿Sabe usted que María Lamela tendrá la responsabilidad de dar la bienvenida al año nuevo en el grupo Mediaset? ¿Que la estrella de Vilalba, que presentará la gala de las campanadas, tiene tablas? ¿Que en 2023 presentó la gala +Deporte La Región y desde ahí ha llegado a la élite de la TV ? ¿Que, por cierto, +Deporte celebra este 16 de diciembre una edición muy especial, al ser su gala número 25?