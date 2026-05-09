Vilas e comarcas reivindican a lingua propia e a Begoña Caamaño

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 9 de mayo
DÍA DAS LETRAS GALLEGAS
A provincia prepárase para vivir unha das xornadas máis senlleiras do ano coa chegada do Día das Letras Galegas o vindeiro 17 de maio. Malia ser un domingo, o carácter festivo e de exaltación da identidade galega deste día non minguará, converténdose nunha oportunidade para que a veciñanza participe nas múltiples propostas programadas. A edición de 2026 está dedicada á xornalista e escritora Begoña Caamaño, finada en 2014, cuxo compromiso coa lingua e a igualdade marcarán as celebracións.
O Concello verinense presenta unha das programacións máis longas da provincia. Entre os días 11 e 13 crearase na avenida Luisa Espada un mural colectivo do artista Leandro Lamas, con alumnado dos centros de ensino. A literatura e a música daranse a man o xoves 14 en “As mil e unha”, un espectáculo de narración oral para escolares que explora o universo de Caamaño. Ademais, o venres 15 terá lugar a II Xuntanza Intercentros “Os coles cantan”, que reunirá cuns 600 estudantes e de cantaraes galegos a Praza García Barbón. O comercio local tamén se implicará ese día cun pasarrúas polas librarías con As Kuartetas que inclúe sorteos de lotes de libros da autora homenaxeada.
O sábado 16, a Casa da Cultura acollerá a proxección “El sueño de Antonio Marek Machourek. O mosteiro de Poio”, ás 20,00 horas. O propio día 17 terá lugar a Gala Músico-Literaria no auditorio, onde se entregarán os certames de poesía Xosé Carlos Caneiro e de relato curto Antonio Fernández. A semana posterior continuará con concertos de rúa do conservatorio e pecharase o 28 de maio cun concerto íntimo de Uxía Senlle e Bleuenn Le Friec titulado “Indmitas: Cancións Begosísimas”.
O goberno barquense deseñou unha programación dominical que comezará coa I Andaina pola lingua. Ás 11,00 horas, a Praza Andrés de Prada acollerá a Carreira de pequenos para nenos de entre cero e seis anos, seguida ás 11,15 horas pola saída da andaina de 2,7 quilómetros aberta a todos. A xornada continuará no Malecón ás 13,00 co Vermú das Letras, onde se presentará o espectáculo “Repunantas”, unha viaxe pola literatura con perspectiva feminista dende a Idade Media ata a obra de Begoña Caamaño. Para pechar o día, ás 18,30 volverán os actos á Praza Andrés de Prada coas Pequeletras e a representación de “Begoña ao teléfono”.
O martes 19 o teatro Lauro Olmo será o escenario dun concerto especial do conservatorio e escola de música do Barco, mentres que durante todo o mes se ofrece un ciclo de cinema en galego con proxeccións todos os domingos e luns.
Na vila carballiñesa, a conmemoración trasládase ao luns 18 de maio, para profundar no vínculo entre a literatura e as novas tecnoloxías. O auditorio Manuel María será o escenario ás 11,00 horas da presentación do libro “Poden pensar as máquinas?”, na que o catedrático Senén Barro reflexiona sobre a IA. Tras este encontro, a actividade desprazarase á entrada do conservatorio, onde se inaugurará un mural realizado por Ozocogz que homenaxea a Begoña Caamaño, co obxectivo de que a figura da escritora estea presente de forma permanente na vila.
A capital do Ribeiro tamén se sumará á celebración o domingo 17 cunha completa axenda. Ás 12,00 horas, a igrexa da Madalena converterase no epicentro das letras coa lectura compartida de obras de Begoña Caamaño, amenizado polas actuacións dos grupos Anaquiños, Valparaíso de Francelos e as Pandereteiras da Istoria. Xa pola tarde, a partir das 18,00, na Fontiña Mariña, a programación ofrecerá teatro familiar coas obras “O gato con botas” e “Reciclaxe”, poñendo o broche de ouro a un día que porá en valor o patrimonio literario galego.
Na Pobra de Trives, a asociación cultural A Caniceira organizará na mañá do 17 de maio unha xinkana gratuíta para cativos de todas as idades na Praza do Pilón. A actividade, que comezará ás 11,30 horas, contará con arredor dunha decena de probas na procura dun tesouro e estará centrada nas mulleres homenaxeadas polas Letras Galegas, co fin de “render homenaxe ás poucas mulleres que a RAG recordou dende 1963”.
Xa pola tarde, o xadrez collerá o relevo coa celebración do II Torneo Letras Galegas de Xadrez, organizado polo clube da ANPA O Recreo da Pobra de Trives, con categorías sub 12 e absoluta, sorteos e premios que van dos 50 aos 200 euros. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 15 de maio.
En Manzaneda, a asociación cultural A Rebusca celebra as Letras Galegas o sábado 16. Ás 18,00 horas, Alba de Vales ofrecerá contacontos e, xa pola noite, ás 22,30, o grupo Coanhadeira presentará o seu último traballo discográfico.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 9 de mayo
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado, 9 de mayo
DÍA DAS LETRAS GALLEGAS
Vilas e comarcas reivindican a lingua propia e a Begoña Caamaño
Lo último
RETOMANDO LA TRADICIÓN
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas
MÁS DEL 90% DE PARTICIPACIÓN
Más de 7.000 personas se examinan en las oposiciones de enfermería por una de las 1.980 plazas del Sergas