Las Villas Termales defienden la balneoterapia sanitaria

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, presidió en Alange (Badajoz) la reunión del Consejo de Gobierno de la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales de la FEMP. Durante el encuentro, Menor puso en valor el “traballo realizado” a través de la sección para “fortalecer e consolidar” el termalismo como “recurso sanitario e estratéxico”.

Con el objetivo de capacitar al personal técnico municipal, el Consejo aprobó tres acciones formativas de entre 12 y 15 horas de duración. Estas materias se integrarán en el Plan de Formación de la federación de municipios ya en 2026, y abordarán de forma directa la legislación de aguas, la identidad patrimonial y la gestión integral de las villas termales.

El punto más destacado de la orden del día fue la propuesta para modificar el artículo del Real Decreto que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La red de Villas Termales defiende que el termalismo terapéutico es un recurso sanitario, social y territorial avalado por estudios que acreditan sus beneficios en patologías crónicas. Por ello, se acordó solicitar al Gobierno de España la supresión del término “balneario” y la referencia al “uso de aguas” del apartado de exclusiones. Esta medida busca evitar que una actividad sanitaria y preventiva se equipare al ocio o al confort.

Finalmente, la sección avanzó en su expansión y en la búsqueda de nuevas alianzas para incrementar su peso territorial, abriendo la puerta a las empresas privadas.