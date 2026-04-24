Xosé Benito Reza: Un viaje al corazón del paisaje y a la identidad de Ourense

El ingeniero y escritor Xosé Benito Reza desembarca desde este domingo en las páginas de La Región para hacer un recorrido por los paisajes naturales de Ourense, por donde se moverá emulando a Otero Pedrayo. Reza califica al territorio ourensano como “un lugar excepcional do planeta”, y confía en que el recorrido que hará en las páginas del periódico sirva, al mismo tiempo, para poner en valor el corazón de Ourense y hacer una llamada de atención sobre la importancia de cuidarlo y conservarlo.

Como fruto de su experiencia al frente de algunos de los espacios naturales de la provincia, Xoé Benito Reza afirma que el territorio contiene “valores paisaxísticos únicos e paradigmáticos, moitas veces excepcionais no ámbito da Península Ibérica”.

Según indica el propio ingeniero y escritor, su intención es “axudar ó coñecemento das nosas paisaxes, e ós moitos valores que albergan estes espazos naturais”, mostrando también su deseo de que “deberían ser base onde proxectáramos o noso futuro”.

Al paso de Otero

En todo este recorrido estará presente la figura de Otero Pedrayo, cuya conmemoración cruza este 2026, y de quien Xose Benito Reza afirma que “ninguén soubo interpretar, con tanta ciencia, corazón e sentimento, a paisaxe”. Para Reza, Otero fue “un galeguista e home de ben entregado en corpo e alma a Galicia, escoitando o seu longo e vagaroso latexar”.

Xosé Benito Reza | La Región

“A paisaxe desde a alma” Ingeniero de formación, y con amplia experiencia en gestión del territorio -los parques ourensanos del Invernadoiro y O Xurés han pasado por sus manos-, Xosé Benito Reza asegura que Otero Pedrayo tuvo un papel importante a la hora de configurar su espíritu literario. “Quedei alucinado, totalmente abraiado co sentimento, a carga emocional que lle metía don Ramón, porque está falando de xeografía, pero dunha maneira estrepitosa, de alma”, aseguraba Reza sobre su primera lectura de “Ensaio sobre a Paisaxe Galega”, que ahora busca emular con su recorrido, si bien indicando en todo momento que “don Ramón é insuperable”. En una reciente entrevista, Reza deseaba de recordar que “en moi poucas partes do mundo se dá unha maneira de tratar e de ocupar o territorio coma aquí”.

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