La Xunta activa el protocolo de actuación ante la llegada de una masa de aire africano a Ourense

Ourense bajo el efecto de la calima en una imagen de archivo

La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a 'mala' en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Vigo y Santiago y Ourense. Esta situación ha provocado que la Xunta vuelva a activar el protocolo de actuación por la llegada de partículas en suspensión.

Según los datos de MeteoGalicia, la calima hará que los niveles de partículas (PM) se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de Vigo y Santiago.

La masa de aire se desplaza y ya afecta también a puntos de la zona sur y centro de Lugo, así como al centro de la provincia de A Coruña y al noroeste de Ourense.

La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda a las personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, personas mayores, niños, niñas y embarazadas limitar las actividades al aire libre, cerrar las puertas y ventanas y el empleo de máscaras.

La situación actual y la localización de estas partículas, así como la predicción de su posible llegada, se puede consultar en la página web de Meteogalicia.