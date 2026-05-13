La Xunta destaca que Ourense tiene en marcha más de 2,7 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se ha reunido este miércoles con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, donde ha puesto en valor que en la provincia hay en tramitación, urbanización o ejecución más de 2,7 millones de metros cuadrados en polígonos industriales, con una inversión de 126 millones de euros.

En un comunicado, la Xunta ha informado de que durante el encuentro se han abordado las actuaciones que está desarrollando el Ejecutivo autonómico en materia de suelo empresarial en la provincia.

En esta línea, Lorenzana ha recordado, por ejemplo, que las obras para ampliar en un 40% el polígono de Xinzo de Limia ya están terminadas y pendientes de recepción por parte del Ayuntamiento.

También continúa avanzando, ha dicho, el desarrollo de otros parques como es el caso de San Cibrao das Viñas, adjudicando este miércoles las obras de urbanización.