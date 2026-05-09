Xunta y O’Mega acuerdan volver a realizar peonadas en Ourense

La Xunta y O’Mega, el sindicato médico mayoritario en Galicia, alcanzaron un acuerdo que pone fin a la huelga autonómica de facultativos y permitirá recuperar las peonadas (la actividad extraordinaria destinada a reducir listas de espera) en los hospitales públicos gallegos. El pacto llega en medio del conflicto abierto por el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, aunque la huelga estatal de cuatro días al mes seguirá vigente.

El acuerdo incluye la aplicación inmediata de la jornada ordinaria de 35 horas semanales y abre un proceso de negociación para regular las guardias y avanzar hacia su voluntariedad en un plazo máximo de cinco años. También contempla un incremento progresivo del sueldo de las horas extra hasta equipararlas a las ordinarias entre 2027 y 2029, mejoras en complementos de productividad y medidas retributivas para los MIR.

Pese al acuerdo, en el CHUO todavía no se ha decidido si se retomarán las peonadas. Fuentes cercanas a las movilizaciones explican que aún lo están debatiendo aunque admiten que “hay presiones”. Recuerdan además que “las peonadas siempre fueron independientes de los sindicatos ya que no forman parte de la jornada ordinaria”

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño apeló al Gobierno central a “negociar co colectivo médico tras demostrarse en Galicia que o acordo é posible”. Además, destacó que el acuerdo permitirá “dar una cierta estabilidad” a la actividad quirúrgica tras meses de protestas.