La Xunta retirará miles de expedientes judiciales de los juzgados de Ourense: algunos datan de 1968

Los juzgados de Ourense y otros nueve municipios de la provincia participarán en el proceso de retirada de documentación judicial anunciado por la Xunta de Galicia para descongestionar las instalaciones de los tribunales. La medida afectará a 513.131 expedientes en toda la comunidad, algunos de los cuales se remontan al año 1968.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la relación de expedientes que serán objeto de expurgo, un procedimiento acordado por la Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia en su reunión del pasado 15 de septiembre.

La actuación cuenta con el informe favorable del departamento competente en patrimonio documental de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Los diez municipios de Ourense afectados

La retirada de archivos alcanzará a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de Trives, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia.

La mayor parte de los expedientes afectados corresponden a antiguos juicios de faltas, aunque también se incluyen diligencias previas y otros procedimientos judiciales.

En concreto, los juzgados de Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de Trives y Verín figuran también entre los órganos afectados por el expurgo de diligencias previas.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Ourense participará en la retirada de documentación relativa a recursos de apelación contra juicios de faltas y resoluciones judiciales de distintas materias.

Expedientes judiciales desde 1968 hasta 2015

La Xunta ha explicado que los documentos incluidos en este procedimiento abarcan un período de varias décadas, desde 1968 hasta 2015.

Además de los órganos judiciales ourensanos, la medida se aplicará en juzgados de las provincias de Lugo, Pontevedra y A Coruña, así como en determinados procedimientos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo.

La finalidad de la actuación es liberar espacio en las dependencias judiciales mediante la retirada de documentación incluida en el procedimiento de expurgo.

Dos meses para solicitar documentos originales

Las personas que hayan participado en alguno de los procedimientos afectados y deseen conservar documentación dispondrán de un plazo de dos meses para solicitar la recuperación de documentos originales.

También podrán pedir testimonios o certificaciones de las actuaciones judiciales, siempre que acrediten un interés legítimo.

Para ello, deberán presentar una solicitud por escrito ante la Secretaría de la Xunta de Expurgo dentro del plazo establecido.