Alerta en el colegio de Punxín al hallar garrapatas en la ropa de los alumnos

La preocupación de los padres del CEIP de Punxín por la aparición de garrapatas en la ropa de varios alumnos ha puesto el foco en el estado de mantenimiento del recinto exterior del colegio. Las familias denuncian que llevan semanas reclamando al Concello la limpieza y desbroce en las instalaciones, y alertan del riesgo sanitario que estos parásitos pueden suponer para los menores.

La voz de alarma la dio el pasado lunes la profesora del centro, después de comprobar que varios niños regresaban a las aulas con garrapatas en la ropa tras jugar en el patio. La docente comunicó lo sucedido a las familias y recomendó revisar a los menores al llegar a casa. También trasladó la incidencia al Concello para reclamar una actuación urgente en el recinto escolar.

El colegio, en el que estudian actualmente 15 alumnos, dispone de una zona exterior con hierba, árboles y arbustos, donde juegan los menores. Una de las madres asegura que las familias ya presentaron un escrito hace tres semanas al Consistorio solicitando su limpieza.

Falta de mantenimiento

“El problema é que non se fai mantemento do colexio. No interior hai unha persoa que se ocupa da limpeza, pero no exterior o Concello non limpa”, lamenta esta madre. Explica que fue la propia profesora quien, tras trasladar la situación al Concello, buscó una empresa especializada que pudiese fumigar las instalaciones escolares. “Fixose a desinfección no interior, pero a propia empresa dixo que era necesario limpar tamén no exterior”, señala. “Cando os pais e nais preguntamos no Concello cando van facer a limpeza no recinto, a resposta sempre é que se vai facer mañá. Estamos sempre reclamando para que corten a herba e podan as ramas dos arbores, todos os anos é igual”, añade.

La situación provocó también la reacción del PSOE de Punxín, que exige al gobierno de PP y CxG una solución. “É inadmisible que a incompetencia e desidia do goberno municipal chegue ata o punto de poñer en risco a saúde dos nenos do CEIP”, señala la socialista Lorena Peleteiro, que acusa al gobierno local de ningunear a la comunidad escolar y considera “extremadamente grave que o propio colexio tivese que asumir a responsabilidade que lle compete ao Concello”.

Desde el Consistorio aseguran que ya han adoptado medidas, como la contratación de una empresa especializada para fumigar en la tarde del miércoles, y que este viernes está previsto cortar algunas plantas del patio para intentar, si hay una plaga en este punto, erradicarla. Aseguran que por parte del Concello se hará todo lo que sea necesario para solucionar cuanto antes la situación.