Tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de este domingo en la autovía AG-53, a la altura de Punxín. El vehículo en el que viajaban sufrió una salida de vía y terminó volcando, por causas que no han trascendido.

Según informó el 112 Galicia, el servicio de emergencias tuvo constancia del siniestro pasadas las diez de la noche. Los ocupantes pudieron abandonar el coche con la ayuda de otras personas que se encontraban en el lugar, por lo que finalmente no fue necesaria la intervención de los equipos de excarcelación.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de O Carballiño, que habían sido movilizados ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas. Una vez confirmado que todos los ocupantes habían podido salir del vehículo, los efectivos regresaron a su base.

Los tres heridos necesitaron asistencia sanitaria y fueron atendidos por profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargaron de su traslado para recibir atención médica. Además, el 112 solicitó la colaboración de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico para intervenir en el operativo.