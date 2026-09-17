Galería | Así es la vida del centenario más longevo de Ourense, Eustaquio Pérez, en fotos

Galería | Así es la vida del centenario más longevo de Ourense, Eustaquio Pérez
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NACIDO EN 1921

Más de un siglo de vida avala la historia de Eustaquio Pérez, que a sus 105 años mantiene una rutina activa en Beade y sigue recorriendo cada mañana los montes con sus 14 ovejas

Eustaquio Pérez cumplió 105 años el pasado 4 de septiembre y su vida resume más de un siglo de historia de Ourense. Nacido en 1921 en Quintela de Leirado, comenzó a trabajar con solo siete años, cuando sus padres emigraron a Argentina. Desde entonces, el campo, el transporte de madera y hasta el contrabando marcaron buena parte de su juventud.

En los años 50 emigró a Guinea Ecuatorial, donde trabajó durante 12 años antes de regresar a Beade, donde formó su familia y retomó las tareas agrícolas y ganaderas. Hoy, ya como uno de los hombres más longevos de Galicia, sigue manteniendo una rutina activa: se levanta antes del amanecer y recorre cada mañana unos 8 kilómetros con sus 14 ovejas.

Su historia también está ligada a una forma de vida basada en el trabajo, la alimentación natural y la ausencia de tabaco y alcohol. “Morrerei coa gana de traballar”, asegura Eustaquio, que dice no tener miedo a morir, aunque sí pocas ganas de hacerlo.

Las claves de Eustaquio Pérez

Madrugar: Se acuesta cuando le entra el sueño o está cansado y se levanta antes de las cinco de la mañana. Suele dormir la siesta.

Caminar: Hasta ocho kilómetros diarios camina a sus 105 años solo al llevar y traer de vuelta sus ovejas al monte.

Comer de todo: No se pone barreras para comer ya que pasar “fame non é bo”, pero siempre producto natural.

Tranquilidad: Se pone sus propios horarios, trabaja a su ritmo y vive sin estrés, respirando naturaleza.

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