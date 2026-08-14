HISTORIA DE EMIGRACIÓN
A memoria de Quintela de Leirado chega á pantalla
HISTORIA DE EMIGRACIÓN
Ahistoria da emigración galega a África vén de dar un salto á pequena pantalla. O Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial de Quintela de Leirado acolleu onte, ás 19,30 horas, a presentación oficial do documental “Gallegos na selva. Os anos de Guinea”, unha produción exclusiva para a Televisión de Galicia (TVG).
O acto contou coa presenza do seu director, Pablo Couto García, o seu guionista, José Carnero Cameselle, e autoridades locais como o alcalde, José Antonio Pérez. Ademais, o evento estivo apadriñado por Benita Sampedro Vizcaya, profesora da Universidade de Hofstra en Nova York e investigadora de referencia internacional na historia e nos procesos de descolonización da Guinea española.
A cita reuniu a numerosos veciños e a moitos daqueles que tiveron que regresar de Guinea, creando un ambiente de profundo recordo. O alcalde de Quintela de Leirado foi o encargado de abrir a quenda de intervencións, destacando a emoción de “ver estas caras, ver a aqueles anos dos 60 e pico que estabamos moitos de nós alá en Guinea”.A continuación, o director do museo, Pablo Pérez, tomou a palabra para subliñar o valor do proxecto: “Hoxe o que damos é un pasiño máis dende o 12 decembro do ano 2021, que foi cando se inaugurou o museo, en cumprir aquel obxectivo co que o fixemos. Aquel obxectivo era sinxelo: dar a coñecer unha historia moi peculiar do concello de Quintela de Leirado”.
O documental repasa a insólita aventura migratoria de centos de veciños de Quintela de Leirado e da comarca da Terra de Celanova, que dende o ano 1896, coa figura pioneira de Eloy Estrada, atoparon nas grandes plantacións de cacao e café de Fernando Poo un futuro próspero. Esta etapa dourada da emigración finalizou de forma traumática coa independencia do país africano en 1968, un fito que obrigou a moitas familias a fuxir precipitadamente, deixando atrás as súas vidas e perdéndoo absolutamente todo.
Pola súa banda, Benita Sampedro, na súa intervención, destacou o valor incalculable deste espazo: “Deben estar moi orgullosos de ter un museo aquí da emigración porque é o único museo que eu coñezo no territorio español sobre a emigración a Guinea Ecuatorial”. Para pechar, o director do documental, Pablo Couto, puxo o foco na emotividade do proxecto, agradecendo a colaboración de todos.
A proxección deste documental chega nun momento moi doce para o Museo da Emigración a Guinea Ecuatorial. A pesar de estar situado nun concello de pequeno tamaño, o recinto xa roza a impresionante cifra de 6.500 visitas dende a súa apertura en decembro de 2021.
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