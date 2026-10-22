El PSOE tilda de "baltarismo" la moción de censura en Rairiz de Veiga mientras el PP apela a la "autonomía municipal" de sus ediles

El tablero político de la comarca de A Limia se agita a solo cinco meses de las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Este miércoles se registró formalmente una moción de censura en el concello de Rairiz de Veiga con el objetivo de desbancar a la actual alcaldesa, la socialista Asunción Morgade. La maniobra, que se debatirá y votará en un pleno extraordinario convocado para el próximo 4 de noviembre, está firmada por los dos concejales del Partido Popular (PP), los dos del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y un edil díscolo que abandonó recientemente las filas del PSdeG-PSOE.

Ante el terremoto institucional, la directiva provincial del PPdeOU ha emitido un comunicado asegurando que estudia la situación, justificando la decisión de sus ediles en el ámbito estrictamente local y apelando a su "autonomía municipal", a la espera del paso definitivo que den los concejales nacionalistas.

Por su parte, el secretario provincial del PSdeG-PSOE, Álvaro Vila, ha cerrado filas con la regidora y ha acusado al PP de Luis Menor de reincidir en las "vellas prácticas do baltarismo" al intentar conquistar la alcaldía "mediante unha moción de censura apoiada en tránsfugas".

Entretanto, la dirección comarcal del BNG se ha desvinculado rotundamente de la iniciativa tomada por sus dos ediles, exigiendo la retirada inmediata de sus firmas y advirtiendo con la apertura de un expediente de expulsión si no acatan la disciplina del partido.

Cuestiones personales

Según indican fuentes cercanas a los implicados, esta crisis coincide con un conflicto urbanístico y medioambiental en el municipio. El consistorio habría programado para el próximo 29 de octubre de 2026 una entrada judicial en una granja avícola vinculada a Camilo Fernández, el candidato popular propuesto para asumir la alcaldía mediante esta moción.

El objetivo de esta intervención municipal es realizar informes técnicos para ejecutar el derribo de una ampliación ilegal en las instalaciones, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase la autorización ambiental que pretendía duplicar su capacidad.

A este frente urbanístico se suma la denuncia pública de la actual regidora, Asunción Morgade, quien tildó la moción de "vergonzosa" y la atribuyó a una "venganza personal" del edil exsocialista Daniel González Ferreiro. A modo de recordatorio, la alcaldesa explicó que el conflicto se originó tras la regularización legal por concurso público de la plaza que ocupaba el hermano de este concejal en el consistorio; al decidir su familiar no concurrir al proceso selectivo, se habrían desencadenado estas represalias políticas contra el gobierno local.

Historia político

Este turbulento escenario suma un nuevo capítulo al convulso historial político del municipio, que ya vio cómo el mandato del anterior alcalde, Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio, terminaba abruptamente en los tribunales. Rodríguez Ambrosio, que gobernó entre 1999 y 2015 y también protagonizó un sonado cambio de siglas (del BNG al PP), fue condenado en junio de 2015 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense a ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un "delito continuado de prevaricación administrativa".

Después de Rodríguez Ambrosio llegó Morgade a la alcaldía, amparada bajo las siglas del PP en las elecciones municipales de 2015 y 2019, antes de dar el salto a las líneas socialistas para las elecciones de 2023.